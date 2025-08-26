स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पिछले एक दशक में टेस्ट मैचों में भारत के लिए चौथे नंबर पर रनों के मामले में विराट कोहली की सर्वोच्च सफलता का श्रेय संन्यास ले चुके चेतेश्वर पुजारा की तीसरे नंबर पर अजेय उपस्थिति को दिया है। बिते रविवार को पुजारा ने 20 साल के पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अपने चरम पर सौराष्ट्र के इस बल्लेबाज ने उपमहाद्वीप में औसत के मामले में कोहली को भी पीछे छोड़ दिया था और 2018 और 2021 के बीच लगातार दो ऑस्ट्रेलिया दौरों पर सफलता का आनंद लिया था।

अश्विन ने 2018-19 के ऐतिहासिक बंगाल वॉरियर्स टूर में पुजारा के योगदान को याद किया, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सीरीज जीत दर्ज की थी। उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के लोकप्रिय किरदार का जिक्र करते हुए दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को टीम का 'व्हाइट वॉकर' करार दिया। अश्विन ने कहा, 'क्रिकेट प्रेमी जनता चेतेश्वर पुजारा के योगदान को जरूर जानती है। अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, तो उसमें एक व्हाइट वॉकर का किरदार है। मैंने पुजारा को व्हाइट वॉकर कहा। वह धीरे-धीरे चलते हैं, लेकिन कभी मैदान नहीं छोड़ते।'

उन्होंने कहा, 'पुजारा का तीसरे नंबर पर योगदान, चाहे आप सहमत हों या नहीं, विराट कोहली को भी खूब रन बनाने में मददगार रहा और मेरे पास एक ऐसा ही उदाहरण है। वांडरर्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टेस्ट में जहां एक समय पिच को बहुत खतरनाक माना जा रहा था, पुजारा ने 53 गेंदें खेलीं, उसके बाद उन्होंने रन बनाए। एक बेकार काम, वांडरर्स की एक बहुत ही खराब पिच, गेंद हर जगह जा रही थी।'