स्पोर्ट्स डेस्क: साउथ अफ्रीका की SA20 लीग में जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए खेलने उतरे अकील होसेन ने अपने डेब्यू मैच में ही ऑलराउंड प्रदर्शन से सबका ध्यान खींच लिया। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के इस नए विदेशी खिलाड़ी की शानदार शुरुआत पर पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने खुलकर तारीफ की और उन्हें “हर मायने में इम्पैक्ट प्लेयर” बताया।

अश्विन ने सोशल मीडिया पर की सराहना

SA20 2025-26 में प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले के बाद अश्विन ने X पर अकील होसेन की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, 'अकील होसेन सब कुछ कर रहे हैं। बल्ले से मजबूत योगदान, गेंद से किफायती स्पेल और जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए शानदार फिट। हर मायने में इम्पैक्ट प्लेयर।'

स्लॉग ओवर्स में होसेन का ताबड़तोड़ कैमियो

जोबर्ग सुपर किंग्स की पारी के 18वें ओवर में अकील होसेन बल्लेबाजी के लिए आए, तब टीम का स्कोर 138/6 था। उन्होंने आते ही कोडी यूसुफ की गेंद पर चौका जड़ा। इसके बाद पारी के 19वें ओवर में लुंगी एनगिडी के खिलाफ लगातार दो छक्के लगाकर मैच का रुख बदल दिया। होसेन 10 गेंदों में नाबाद 22 रन बनाकर लौटे, जिसकी बदौलत सुपर किंग्स ने 168/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

गेंद से भी दिलाई अहम सफलता

169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रिटोरिया कैपिटल्स ने तेज शुरुआत की और आठ ओवर में बिना विकेट गंवाए 64 रन बना लिए। ऐसे में होसेन ने अपनी तीसरी ही ओवर में टीम को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने विल स्मीड को 34 रन पर आउट कर ओपनिंग साझेदारी तोड़ी। होसेन ने अपने तीन ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च किए और एक अहम विकेट लिया। इसके बाद डुआन यानसेन की घातक गेंदबाजी ने कैपिटल्स की कमर तोड़ दी और टीम 146/9 तक ही पहुंच सकी। जोबर्ग सुपर किंग्स ने यह मैच 22 रन से जीत लिया।

IPL 2026 में जडेजा की जगह निभा सकते हैं भूमिका

अकील होसेन को IPL 2026 की मिनी नीलामी में CSK ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में खरीदा है। माना जा रहा है कि वह आने वाले सीजन में रविंद्र जडेजा की तरह गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं।

T20 क्रिकेट में दमदार रिकॉर्ड

32 वर्षीय अकील होसेन अब तक 254 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं। उनके नाम 239 विकेट हैं, जिसमें एक फाइव विकेट हॉल और पांच बार चार विकेट शामिल हैं। बल्लेबाजी में भी वह निचले क्रम में उपयोगी साबित हुए हैं और 1,118 रन बना चुके हैं।