तिरुवनंतपुरम (केरल) : श्रीलंका की महिला कप्तान चमारी अथापथु ने इतिहास रच दिया है। वह अपने देश के लिए 150 T20I मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस अनुभवी क्रिकेटर ने रविवार को तिरुवनंतपुरम में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के चौथे T20I के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

महिला T20I क्रिकेट में अथापथु ने 25.23 की औसत और 109.97 के स्ट्राइक रेट से 3507 रन बनाए हैं जिसमें तीन शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में 35 वर्षीय खिलाड़ी ने 25.73 की औसत और 6.62 की इकॉनमी से 63 विकेट लिए हैं। उनके नाम एक बार 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ चौथे T20I में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

भारतीय महिला और श्रीलंकाई महिला टीमें T20I क्रिकेट में 29 बार एक-दूसरे का सामना कर चुकी हैं। इनमें से ब्लू टीम ने 23 जीत हासिल की हैं और 5 हार का सामना किया है। दोनों देशों के बीच एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। चल रही पांच मैचों की T20I सीरीज में भारत ने पहला मैच 8 विकेट से, दूसरा 7 विकेट से और तीसरा 8 विकेट से जीतकर 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मेहमान टीम चौथे T20I में वापसी करने की कोशिश करेगी।

टॉस जीतने के बाद अथापथु ने कहा, 'ओस के कारण पीछा करना थोड़ा आसान है। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना होगा और कम से कम 140 रन बनाने की कोशिश करनी होगी। यह एक अच्छा स्कोर होगा। हमारी टीम में दो बदलाव हैं, मल्की मदारा और इनोका राणावीरा आज आराम कर रही हैं, काव्या कविंदी और रश्मिका टीम में हैं।'

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'हम आज पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे थे, हम खुश हैं। जेमीमा नहीं खेल रही हैं क्योंकि वह ठीक नहीं हैं और क्रांति आराम कर रही हैं। अरुंधति और हरलीन वापस आ गई हैं। यह हर किसी को मौका देने के लिए एक आदर्श श्रृंखला है। खुशी है कि यह सब योजना के तहत आ रहा है। मैं कोई लक्ष्य दिमाग में नहीं रख रही हूं। उम्मीद है कि हम अच्छा स्कोर बनाएंगे।'

प्लेइंग इलेवन :

भारत महिला : शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी।

श्रीलंका महिला : हासिनी परेरा, चमारी अथापथु (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मालशा शेहानी, रश्मिका सेवंडी, काव्या कविंदी, निमशा मदुशानी।

