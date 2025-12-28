Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : भारत के बाएं हाथ के ओपनर यशस्वी जायसवाल 31 दिसंबर को गोवा के खिलाफ होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) मैच से पहले मुंबई टीम से जुड़ेंगे, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के सेक्रेटरी उन्मेश खानविलकर ने इसकी पुष्टि की है। रविवार को 24 साल के होने वाले जायसवाल पेट की गंभीर बीमारी से ठीक होने के कारण जयपुर में मुंबई के शुरुआती दो मैच नहीं खेल पाए थे। 

खानविलकर ने रविवार को IANS को बताया, 'यशस्वी गोवा के खिलाफ मैच में खेलेंगे, जो 31 दिसंबर को होने वाला है। वह 29 तारीख की शाम या 30 तारीख की सुबह टीम से जुड़ेंगे।' इस महीने की शुरुआत में राजस्थान के खिलाफ मुंबई के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुपर लीग के आखिरी मैच के बाद पेट में ऐंठन के कारण जायसवाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें टेस्ट में पेट की गंभीर बीमारी की पुष्टि हुई और डॉक्टरों ने एक हफ्ते आराम करने की सलाह दी थी।

प्रतियोगिता के पहले दो मैचों में अनुभवी भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने मुंबई के लिए ओपनिंग की थी, अब जायसवाल उनकी जगह टीम में शामिल होंगे जिसकी शुरुआत गोवा के खिलाफ मैच से होगी, जो नए साल की पूर्व संध्या पर अनंतम ग्राउंड में खेला जाएगा। उम्मीद है कि जायसवाल विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए और भी मैच खेलेंगे, हालांकि उनकी उपलब्धता न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम चयन पर निर्भर करेगी, जो 11 जनवरी को वडोदरा में शुरू होगी।

जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के निर्णायक मैच में 116 रन बनाकर नाबाद रहे थे, यह उनका पहला वनडे शतक था जिसे भारत ने विशाखापत्तनम के ACA-VDCA स्टेडियम में 9 विकेट से जीता था। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की थी और पूर्व भारतीय कप्तान के साथ फिर से टीम बनाएंगे। भारत के सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की कप्तानी वाली मुंबई ने अपने 2025/26 विजय हजारे ट्रॉफी अभियान की शानदार शुरुआत की है। उन्होंने अपने पहले एलीट ग्रुप सी मैच में सिक्किम को 8 विकेट से हराया, जिसके बाद अगले मैच में उत्तराखंड पर 51 रन से जीत दर्ज की। मुंबई अब सोमवार को जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड में प्रतियोगिता के तीसरे राउंड में छत्तीसगढ़ का सामना करेगी। 
 