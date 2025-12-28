कार्डिफ (वेल्स) : इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर चुके पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का निधन हो गया है। वह 62 साल के थे। ग्लैमरगन, वेल्श काउंटी टीम जहां मॉरिस ने अपना घरेलू क्रिकेट खेला और कप्तान थे, ने रविवार को एक बयान में कहा कि मॉरिस का निधन पिछले कुछ 'बेहद मुश्किल' सालों के बाद हुआ जिस दौरान उन्हें आंतों के कैंसर का पता चला था।

एक ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर मॉरिस ने इंग्लैंड के लिए तीन मैच खेले और 1997 में ग्लैमरगन को काउंटी चैंपियन बनने में मदद की, यह उनके रिटायरमेंट से पहले का आखिरी साल था जिसमें उन्होंने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 19,785 रन बनाए और उनका बैटिंग एवरेज 40.29 था। इसके बाद उन्होंने 16 सालों तक ECB में कई भूमिकाओं में काम किया, जिसमें पुरुषों की नेशनल टीम के सफल दौर के दौरान CEO का पद भी शामिल था।

मॉरिस 2013 में ग्लैमरगन में CEO के तौर पर लौटे और टीम को फाइनेंशियल दिक्कतों से उबरने में मदद की। ग्लैमरगन के मौजूदा CEO डैन चेरी ने कहा कि मॉरिस 'एक महान खिलाड़ी, एक अथक एडमिनिस्ट्रेटर और बहुत गरिमा और ईमानदारी वाले एक बेहतरीन इंसान थे।'

चेरी ने कहा, 'ह्यू हमारे लिए एक शानदार विरासत छोड़ गए हैं, जिसमें सोफिया गार्डन्स में एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम शामिल है, यह उस मैदान से बहुत अलग है जब उन्होंने एक टीनएजर के तौर पर पहली बार ग्लैमरगन के लिए खेला था, साथ ही एक वेल्श फायर फ्रेंचाइजी (द हंड्रेड कॉम्पिटिशन में) जो 2020 के दशक और उसके बाद क्रिकेट की दुनिया में और भी बड़ी सफलता के लिए तैयार है।'