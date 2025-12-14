स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। टी20 क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक को विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 87 रन और चाहिए। 2025 में अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों में अभिषेक 1533 रन बना चुके हैं।

दरअसल, विराट कोहली ने साल 2016 में टी20 क्रिकेट में कुल 1614 रन बनाए थे, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा एक कैलेंडर ईयर में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। अब अभिषेक शर्मा के पास इस रिकॉर्ड को तोड़ने का सुनहरा मौका है, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही टी20 सीरीज में उन्हें अभी तीन मैच और खेलने हैं।

एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले भारतीय -

1. विराट कोहली (2016) - 1614 रन

2. अभिषेक शर्मा (2025) - 1533 रन

3. सूर्यकुमार यादव (2022) - 1503 रन

4. सूर्यकुमार यादव (2023) - 1338 रन

धर्मशाला में मिलेगा रिकॉर्ड बनाने का मौका

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। अगर अभिषेक इस मैच में बड़ी पारी खेलते हैं, तो वह विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच सकते हैं।

2025 में अभिषेक शर्मा का धमाकेदार प्रदर्शन

अभिषेक शर्मा ने साल 2025 में अब तक टी20 क्रिकेट में तीन शतक और नौ अर्धशतक जड़े हैं। 25 वर्षीय बल्लेबाज ने एशिया कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई और कई मौकों पर टीम को जीत दिलाई। IPL 2025 में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 14 मैचों में 439 रन बनाए, हालांकि टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब तक फीका प्रदर्शन

हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज के पहले दो मुकाबलों में अभिषेक का बल्ला नहीं चल पाया। दोनों मैचों में वह 17-17 रन बनाकर आउट हुए। अब सभी की नजरें तीसरे टी20 मुकाबले पर टिकी हैं, जहां उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है।