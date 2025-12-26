मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। वह सबसे तेज 3,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड के वाइस-कैप्टन ब्रूक ने यह मुकाम अपनी टीम के चौथे एशेज टेस्ट के दौरान हासिल किया जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में एक मशहूर बॉक्सिंग डे मैच था।

पहली इनिंग में जब इंग्लैंड 16/4 पर संघर्ष कर रहा था, तो उन्होंने अच्छा काउंटर-अटैक किया और 34 गेंदों में दो चौकों और दो छक्कों की मदद से 41 रन बनाए। लेकिन जैसा कि पूरी सीरीज में होता रहा है, इस बार स्कॉट बोलैंड की एक अच्छी पारी छोटी हो गई। 34 टेस्ट मैचों में ब्रूक ने 57 पारियों में 86 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 54.17 की औसत से 3,034 रन बनाए हैं, जिसमें 10 सेंचुरी और 14 फिफ्टी शामिल हैं। उनका बेस्ट स्कोर 317 है।

सिर्फ 3,468 गेंदों में यह मुकाम हासिल करते हुए ब्रूक सबसे कम गेंदों का सामना करने वाले खिलाड़ी हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले इंग्लैंड के दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी भी हैं, उन्होंने डेनिस कॉम्पटन (57) की बराबरी की, जिन्होंने भी इतनी ही इनिंग्स में यह मुकाम हासिल किया था। सबसे तेज 3,000 टेस्ट रन बनाने वाले इंग्लिश खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग आइकन डॉन ब्रैडमैन हैं जिन्होंने 1928 में यह माइलस्टोन सिर्फ 33 इनिंग्स में बनाया था।

इस साल ब्रूक ने 10 टेस्ट और 17 इनिंग में 44.29 के औसत से 753 रन बनाए हैं जिसमें 82 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है, जिसमें दो शतक, चार फिफ्टी और 158 का बेस्ट स्कोर शामिल है। अभी एशेज सीरीज में अपने डेब्यू के दौरान ब्रूक पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 7 इनिंग में 30.57 के औसत से 214 रन बनाए जिसमें 78 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है, जिसमें पर्थ में पहले टेस्ट के दौरान उनका बेस्ट स्कोर 52, उनकी अकेली फिफ्टी शामिल है। उनके पहले ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टूर में उन्होंने कुछ उम्मीद की झलक दिखाई है।

सबसे तेज 3,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी (गेंदों के हिसाब से)

3468 - हैरी ब्रूक

3610 - एडम गिलक्रिस्ट

4047 - डेविड वार्नर

4095 - ऋषभ पंत

4129 - वीरेंद्र सहवाग