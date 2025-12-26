स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के धमाकेदार बल्लेबाज विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे दिन गुजरात के खिलाफ 77 रन की अर्धशतकीय पारी के साथ एक बार फिर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। कोहली अब लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन को पीछे छोड़ दिया है।

विराट पहले विजय हजारे मैच में आंध्र प्रदेश के खिलाफ दिल्ली की पारी का नेतृत्व करते हुए 101 गेंदों में 131 रन बनाए थे जिसमें 14 चौके और तीन छक्के शामिल थे। गुजरात द्वारा पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद दिल्ली के प्रियांश आर्य के जल्दी आउट हो गए जिसके बाद कोहली ने कमान संभाली और 61 गेंदों में 77 रन बनाए की पारी खेली जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल था। उनके रन 126 से अधिक का स्ट्राइक रेट से आए जबकि इस पारी के बाद लिस्ट ए क्रिकेट में उनका औसत सबसे ज्यादा 57.87 हो गया।

लिस्ट A में सबसे ज्यादा बल्लेबाजी औसत वाले क्रिकेटर

विराट कोहली - भारत - 57.87

माइकल बेवन - ऑस्ट्रेलिया - 57.86

सैम हैन - इंग्लैंड - 57.76

चेतेश्वर पुजारा - भारत - 57.01

रुतुराज गायकवाड़ - भारत - 56.68

बाबर आजम - पाकिस्तान - 53.82

एबी डिविलियर्स - दक्षिण अफ्रीका - 53.46

विराट कोहली का प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया में वनडे में वापसी के बाद लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद विराट सिडनी में नाबाद 74* रन बनाने के बाद से अजेय दिख रहे हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान विराट तीन पारियों में 302 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बने जिसमें उनका औसत 151.00 और स्ट्राइक रेट 117.05 था, जिसमें दो लगातार शतक और एक अर्धशतक शामिल था। दो बार शून्य पर आउट होने के बाद विराट ने अपनी अगली 6 पारियों में 146.00 के औसत से 584 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। विराट ने इस साल 13 मैचों और पारियों में 65.10 की औसत से 651 रन बनाए जिसमें तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं, उनका बेस्ट स्कोर 135 और स्ट्राइक रेट 96 से ज्यादा रहा।