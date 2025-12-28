Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली की घरेलू क्रिकेट में वापसी हमेशा चर्चा का विषय बन जाती है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब कोहली ने दिल्ली के लिए खेलते हुए दमदार प्रदर्शन किया। इस दौरान गुजरात के युवा स्पिनर विशाल जायसवाल ने न सिर्फ कोहली का अहम विकेट लिया, बल्कि मैच के बाद उनसे मिली खास सलाह भी अब सामने आई है, जिसने हर युवा क्रिकेटर को प्रेरित कर दिया है।

विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली की धमाकेदार वापसी

विराट कोहली ने इस सीजन विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए दो मुकाबले खेले। पहले ही मैच में उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शानदार शतक जड़कर अपनी क्लास दिखाई। इसके बाद गुजरात के खिलाफ दूसरे मैच में कोहली ने 77 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इन दोनों जीतों के साथ दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बनी हुई है।

विशाल जायसवाल ने कैसे रोका कोहली का शतक

गुजरात के खिलाफ मैच में कोहली एक और शतक की ओर बढ़ते दिख रहे थे। लेकिन पारी के 22वें ओवर में गुजरात के स्पिनर विशाल जायसवाल ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और कोहली को स्टंप आउट कर पवेलियन भेज दिया। यह विकेट जायसवाल के करियर का अब तक का सबसे बड़ा पल माना जा रहा है।

मैच के बाद विराट कोहली की दिल जीतने वाली सलाह

मैच खत्म होने के बाद विशाल जायसवाल को विराट कोहली से बातचीत करने का मौका मिला। जब जायसवाल ने उनसे मैच बॉल पर ऑटोग्राफ मांगा, तब कोहली ने उनकी गेंदबाजी की जमकर तारीफ की। जायसवाल के मुताबिक, कोहली ने उनसे कहा, 'अच्छा बॉल डालता है। हार्ड वर्क करता रह। मौका जरूर आएगा, बस धैर्य रख और मेहनत करता रह।' यह शब्द जायसवाल के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे।

कोहली के खिलाफ क्या थी जायसवाल की रणनीति

विशाल जायसवाल ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली के खिलाफ कोई खास योजना नहीं बनाई थी। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती दबाव को संभालना था। जायसवाल ने कहा कि कोहली जैसे दिग्गज को गेंदबाजी करना ही अपने आप में बड़ा अनुभव है। उन्होंने यह भी बताया कि कोहली ने उन्हें दबाव में शांत रहने, फिटनेस पर ध्यान देने और लगातार मेहनत करने से जुड़े कई टिप्स दिए।

आगे क्या खेलेंगे कोहली?

अब सवाल यह है कि क्या विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में आगे भी खेलते नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक, वह 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ दिल्ली के लिए एक और मुकाबला खेल सकते हैं, हालांकि यह भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे के कैंप पर निर्भर करेगा।

भारत के लिए अगला मिशन

टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली अब पूरी तरह वनडे क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं। वह 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम के लिए खेलते नजर आएंगे।
 