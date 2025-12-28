स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले गुजरात टाइटंस (GT) ने अपनी टीम को संतुलित और मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जेसन होल्डर की हुई, जिन्हें GT ने नीलामी में 7 करोड़ रुपये में खरीदा। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि होल्डर पर यह भरोसा पूरी तरह जायज है और उनकी गेंदबाजी व बल्लेबाजी दोनों क्षमताएं GT को आगामी सीज़न में बड़ा फायदा दिला सकती हैं।

जेसन होल्डर पर क्यों लगाया GT ने बड़ा दांव

जेसन होल्डर IPL के अनुभवी खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। अबू धाबी में हुई IPL 2026 की नीलामी में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच उन्हें लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में GT ने 7 करोड़ रुपये की बोली लगाकर होल्डर को अपने खेमे में शामिल कर लिया।

इरफान पठान की नजर में होल्डर की अहमियत

इरफान पठान का मानना है कि होल्डर GT के लिए बहुआयामी भूमिका निभा सकते हैं। उनके अनुसार, 'जेसन होल्डर नई गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हैं और पिछले कुछ सालों में उनकी बल्लेबाजी, खासकर बड़े शॉट खेलने की क्षमता, काफी बेहतर हुई है।' पठान ने यह भी कहा कि GT ने उन पर जो भरोसा दिखाया है, वह टीम की रणनीति को साफ तौर पर दर्शाता है। उनका मानना है कि होल्डर पावरप्ले में विकेट निकालने के साथ-साथ डेथ ओवरों में उपयोगी रन भी बना सकते हैं।

मजबूत टॉप ऑर्डर GT की सबसे बड़ी ताकत

पठान ने गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर को टीम की सबसे बड़ी मजबूती बताया। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर जैसे बल्लेबाज शुरुआत में टीम को ठोस आधार देते हैं। ऐसे में मिडिल और लोअर ऑर्डर में होल्डर जैसे खिलाड़ी का होना टीम को अतिरिक्त गहराई देता है। उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यह GT की रणनीति में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि सुंदर की बल्लेबाजी में भी काफी सुधार आया है।

टीम कॉम्बिनेशन पर अभिनव मुकुंद की राय

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज अभिनव मुकुंद ने GT की टीम संरचना पर रोशनी डालते हुए कहा कि फ्रेंचाइज़ी हमेशा से तेज गेंदबाजों, खासकर बाएं हाथ के पेसर्स को प्राथमिकता देती रही है। पृथ्वीराज यारा, ल्यूक वुड और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले अशोक शर्मा इसका उदाहरण हैं। मुकुंद के अनुसार, होल्डर को इसलिए चुना गया है ताकि वह नंबर छह या सात पर उतरकर पारी को फिनिश कर सकें और जरूरत पड़ने पर चार ओवर गेंदबाजी भी कर सकें।

IPL 2026 में GT की संभावनाएं

मुकुंद का मानना है कि अगर ग्लेन फिलिप्स पूरी तरह फिट रहते हैं, तो वे मिडिल ऑर्डर में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जबकि होल्डर फिनिशर की जिम्मेदारी संभालेंगे। कुल मिलाकर, गुजरात टाइटंस अभी भी एक संतुलित और मजबूत टीम नजर आती है, जिसमें युवा भारतीय टैलेंट और अनुभवी विदेशी खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है। अब देखना होगा कि कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट इस टीम संयोजन का मैदान पर कितना सही इस्तेमाल कर पाता है।