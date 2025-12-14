स्पोर्ट्स डेस्क: अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सके। 14 दिसंबर को खेले गए मुकाबले में उनसे तूफानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सैय्यम की गेंद पर वैभव ने शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे गेंदबाज के हाथों में चली गई।

इस विकेट के बाद पाकिस्तान टीम के मेंटर और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान सरफराज अहमद डगआउट से सैय्यम की तारीफ करते नजर आए। इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

WATCH: PAKISTAN CELEBRATE VAIBHAV SURYAVANSHI WICKET pic.twitter.com/CwPqwZpfXI— mediaaaa (@pctarchive) December 14, 2025

बारिश के कारण बदला मैच का स्वरूप

बारिश के चलते टॉस में देरी हुई, जिसके बाद दोनों टीमों के ओवर एक-एक कम कर दिए गए। दुबई स्थित आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर पाकिस्तान कप्तान फरहान यूसुफ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी।

सैय्यम की घातक गेंदबाजी

मोहम्मद सैय्यम ने शानदार लय बरकरार रखते हुए भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे को भी पवेलियन भेजा। म्हात्रे ने 25 गेंदों पर 38 रन बनाए, जिसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल थे। सैय्यम इससे पहले मलेशिया के खिलाफ तीन विकेट लेकर उन्हें सिर्फ 48 रन पर समेट चुके हैं।

यूएई के खिलाफ चमके, पाकिस्तान के सामने फीके

पिछले मैच में यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने नाबाद 171 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वह एक बार फिर दबाव में आ गए। इससे पहले भी अंडर-19 और ए टीम मुकाबलों में पाकिस्तान के सामने उनका बल्ला खामोश रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला एक बार फिर दिखाता है कि बड़े मैचों में निरंतरता बनाए रखना युवा खिलाड़ियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है।