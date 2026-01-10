नई दिल्ली: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले अपने इरादे साफ कर दिए हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले गए वॉर्म-अप मुकाबले में इस 14 वर्षीय बल्लेबाज ने 96 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए विपक्षी टीमों को कड़ा संदेश दे दिया। अपनी इस पारी में सूर्यवंशी ने 9 चौके और 7 लंबे छक्के जड़े और सिर्फ 50 गेंदों में यह शानदार स्कोर खड़ा किया।

स्कॉटलैंड के खिलाफ वॉर्म-अप में दिखा दम

सूर्यवंशी की यह पारी ऐसे समय आई है, जब भारतीय टीम अंडर-19 विश्व कप की तैयारियों में जुटी है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए और दर्शकों को रोमांचित कर दिया। हालांकि वह शतक से चार रन दूर रह गए, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने सभी का ध्यान खींच लिया।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी मचाया था तहलका

यह प्रदर्शन कोई इत्तेफाक नहीं है। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ तीसरे और अंतिम यूथ वनडे में 127 रनों की यादगार पारी खेली थी। उस सीरीज में उन्होंने तीन मैचों में 206 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था। खास बात यह रही कि उसी सीरीज में उन्हें पहली बार कप्तानी सौंपी गई थी और उनके नेतृत्व में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप किया।

डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार चमक

वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म घरेलू क्रिकेट में भी शानदार रहा है। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की ओर से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो उनका लिस्ट-ए करियर का पहला शतक था। इसके अलावा उनके नाम टी20 क्रिकेट में तीन शतक दर्ज हैं। इतना ही नहीं, दिसंबर में एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में उन्होंने यूएई अंडर-19 के खिलाफ 171 रन की विस्फोटक पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था।

कप्तान आयुष म्हात्रे की फॉर्म बनी चिंता

जहां सूर्यवंशी शानदार लय में दिखे, वहीं भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे स्कॉटलैंड के खिलाफ 22 रन बनाकर आउट हो गए। कलाई की चोट से वापसी के बाद वह अभी तक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भी उनका बल्ला खामोश रहा था। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अंडर-19 वर्ल्ड कप में अपनी फॉर्म वापस ला पाते हैं या नहीं।

15 जनवरी से शुरू होगा अंडर-19 वर्ल्ड कप

अंडर-19 वर्ल्ड कप की शुरुआत 15 जनवरी से नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगी। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला अमेरिका के खिलाफ खेलेगी, जबकि ग्रुप स्टेज में उसके अन्य मैच बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से होंगे। इस टूर्नामेंट में आयुष म्हात्रे कप्तानी करेंगे और विहान मल्होत्रा उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे।

भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद इनान, एरन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलान ए. पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी।