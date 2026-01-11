स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपने आईपीएल करियर से जुड़ा एक दिलचस्प खुलासा किया है। चहल ने पूर्व राजस्थान रॉयल्स कप्तान संजू सैमसन को अपने खेल में बड़े बदलाव का श्रेय देते हुए कहा है कि सैमसन की कप्तानी ने उन्हें एक “बेहतर डेथ ओवर गेंदबाज” बनने में मदद की। आमतौर पर स्पिनरों को अंतिम ओवरों में जोखिम भरा विकल्प माना जाता है, लेकिन संजू सैमसन ने इस सोच को बदला और चहल की भूमिका को पूरी तरह नया आयाम दिया।

डेथ ओवरों में स्पिन: संजू सैमसन का साहसी फैसला

एक इंटरव्यू में युजवेंद्र चहल ने बताया कि संजू सैमसन उन चुनिंदा कप्तानों में से थे, जिन्होंने आईपीएल में स्लॉग ओवरों के दौरान स्पिन गेंदबाजों पर भरोसा दिखाया। आम तौर पर टी20 क्रिकेट में डेथ ओवर तेज गेंदबाजों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन सैमसन ने चहल को इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए तैयार किया। राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख स्पिनर के तौर पर चहल को कई बार 16वें से 20वें ओवर के बीच गेंद थमाई गई, जिससे उन्हें दबाव में गेंदबाजी करने का अनुभव मिला।

चहल की गेंदबाजी में आया बड़ा बदलाव

युजवेंद्र चहल के मुताबिक, लगातार डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने से उनकी सोच, लाइन-लेंथ और वैरिएशन में बड़ा सुधार हुआ। शुरुआत में यह जिम्मेदारी कठिन थी, लेकिन समय के साथ वह इसमें निखरते चले गए। चहल ने कहा कि संजू सैमसन कभी भी गेंदबाजों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालते थे। वह उन्हें अपनी ताकत के अनुसार गेंदबाजी करने की आज़ादी देते थे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ा और प्रदर्शन में निरंतरता आई।

राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार तीन साल

2022 से 2024 के बीच युजवेंद्र चहल का राजस्थान रॉयल्स के साथ कार्यकाल बेहद सफल रहा। इन तीन सीज़नों में उन्होंने कुल 66 विकेट झटके और टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बने। खास तौर पर आईपीएल 2022 में चहल ने 17 पारियों में 27 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम की और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बने। डेथ ओवरों में उनकी विकेट लेने की क्षमता ने राजस्थान रॉयल्स को कई करीबी मुकाबलों में बढ़त दिलाई।

IPL इतिहास में चहल की खास जगह

युजवेंद्र चहल आज आईपीएल इतिहास के सबसे सफल गेंदबाजों में शुमार हैं। 221 विकेट के साथ वह लीग के सर्वकालिक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। उनकी सफलता सिर्फ नई गेंद या मिडिल ओवर्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि डेथ ओवरों में भी वह बल्लेबाजों के लिए चुनौती साबित हुए और इसके पीछे संजू सैमसन की कप्तानी का अहम योगदान रहा।

IPL 2026 में नई शुरुआत

आईपीएल 2026 सीजन से पहले चहल और संजू सैमसन दोनों ने नई फ्रेंचाइज़ी के साथ सफर शुरू किया है। युजवेंद्र चहल इस सीजन पंजाब किंग्स की ओर से खेलते नज़र आएंगे, जहां उनसे अनुभव और विकेट दोनों की उम्मीद होगी। वहीं, संजू सैमसन ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का रुख किया है, जहां उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी एक नए माहौल में परीक्षा देगी। हालांकि दोनों अब अलग-अलग टीमों में हैं, लेकिन चहल के करियर पर सैमसन की कप्तानी की छाप हमेशा याद रखी जाएगी।