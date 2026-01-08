स्पोर्ट्स डेस्क: कप्तान वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज और गेंदबाज किशन कुमार सिंह के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका अंडर-19 को तीसरे और आखिरी यूथ वनडे में 233 रन से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत U19 ने तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली और अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले अपने शानदार फॉर्म को जारी रखा।

जॉर्ज और सूर्यवंशी की ऐतिहासिक साझेदारी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत U19 को ओपनर वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर 227 रन की विशाल साझेदारी की, जिससे मेहमान टीम ने शुरू से ही मुकाबले पर पकड़ बना ली।

दोनों बल्लेबाजों ने शतक जमाए, लेकिन सूर्यवंशी का अंदाज़ खासा आक्रामक रहा। 14 वर्षीय सूर्यवंशी ने महज 63 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 26वें ओवर में 127 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 9 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे।

भारत ने खड़ा किया 393 रन का पहाड़

आरोन जॉर्ज ने समझदारी भरी पारी खेलते हुए 118 रन बनाए और 35वें ओवर में आउट हुए। इसके बाद वेदांत त्रिवेदी (34), अभिज्ञान कुंडू (21), मोहम्मद एनान (28*) और हेनिल पटेल (19*) की तेज पारियों की बदौलत भारत U19 ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 393 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

किशन-हेनिल की आग उगलती गेंदबाज़ी

लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका U19 की टीम शुरुआत से ही दबाव में आ गई। किशन कुमार सिंह और हेनिल पटेल ने नई गेंद से घातक स्पेल डाले। किशन ने तीसरे ओवर में दो विकेट झटके, जबकि अगले ही ओवर में हेनिल ने कप्तान मोहम्मद बुलबुलिया को पवेलियन भेज दिया। किशन ने पांचवें ओवर में एक और विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को 15/4 के संकट में डाल दिया।

साउथ अफ्रीका 160 पर सिमटा

शुरुआती झटकों से उबर न पाने वाली साउथ अफ्रीका टीम 160 रन पर ही ढेर हो गई। डेनियल बॉसमैन (40), पॉल जेम्स (41) और कॉर्न बोथा (36*) ने कुछ संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन वे भारत के विशाल स्कोर के सामने नाकाफी साबित हुए।

सूर्यवंशी बने मैच और सीरीज के हीरो

वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने पूरी सीरीज में 196 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल रहा। अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यवंशी का यह फॉर्म भारतीय टीम के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है।