स्पोर्ट्स डेस्क: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 का मौजूदा सीजन अब तक ऐतिहासिक रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की घरेलू क्रिकेट में वापसी से लेकर बल्लेबाजों की रिकॉर्डतोड़ पारियों तक, इस टूर्नामेंट ने 50 ओवर क्रिकेट के नए मानक गढ़े हैं। अब तक 119 शतक लग चुके हैं और कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कर्नाटक और विदर्भ जैसी मजबूत टीमों के साथ आठ टीमें क्वार्टरफाइनल में पहुंच चुकी हैं, जहां कुछ खास खिलाड़ी मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं।

कर्नाटक: देवदत्त पडिक्कल की रन मशीन

कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने सात मैचों में 640 रन ठोके हैं, जिसमें चार शतक और एक अर्धशतक शामिल है। 91.42 की औसत और 102 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ पडिक्कल ने एक बार फिर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। वहीं, अभिन्नव मनोहर ने आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहने के बाद घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त जवाब दिया है। झारखंड के खिलाफ 413 रन के ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी 56* रन की पारी सीजन की सबसे यादगार पारियों में रही।

विदर्भ: अमन मोखाड़े और ध्रुव शौरी का जलवा

विदर्भ के अमन मोखाड़े ने इस बार शतकों की झड़ी लगा दी है। सात मैचों में 637 रन बनाकर वह पडिक्कल से सिर्फ चार रन पीछे हैं। उन्होंने मजबूत गेंदबाजी आक्रमणों के खिलाफ बड़े शतक जड़े हैं। वहीं, अनुभवी ध्रुव शौरी एक बार फिर नॉकआउट स्पेशलिस्ट के रूप में उभर रहे हैं। इस सीजन 419 रन बनाने वाले शौरी पर एक और बड़ी पारी की उम्मीदें टिकी हैं।

मुंबई: सरफराज और मुशीर खान की जोड़ी

मुंबई के सरफराज खान फिटनेस में सुधार के बाद बेहद खतरनाक नजर आ रहे हैं। पांच पारियों में 303 रन, 190 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट और लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज भारतीय अर्धशतक उनके फॉर्म की गवाही देता है। उनके छोटे भाई मुशीर खान भी अपने डेब्यू सीजन में प्रभावित कर रहे हैं। बल्लेबाजी के साथ-साथ बाएं हाथ की स्पिन से विकेट निकालकर वह मुंबई के लिए एक्स-फैक्टर बन चुके हैं।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश: युवा सितारों की चमक

दिल्ली के प्रियांश आर्य ने 316 रन बनाकर टीम को मजबूती दी है, जबकि तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने 17 विकेट लेकर गेंद से कहर बरपाया है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के ध्रुव जुरेल इस सीजन के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सात मैचों में 558 रन, दो शतक और चार अर्धशतक के साथ उन्होंने वनडे चयन की दौड़ में खुद को मजबूत दावेदार बना लिया है। लेग स्पिनर जीशान अंसारी 21 विकेट लेकर टूर्नामेंट के टॉप विकेट-टेकर हैं।

पंजाब, सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ट्रंप कार्ड

पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह ने टीम को संभाले रखा है, जबकि तेज गेंदबाज सुखदीप सिंह बाजवा ने गेंद से उम्मीद जगाई है। सौराष्ट्र के ऑलराउंडर चिराग जानी और पेसर अंकुर पवार नॉकआउट में गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के यश दुबे ने 390 रन बनाकर टीम को पहली बार खिताब जीतने का सपना दिखाया है, वहीं स्पिनर कुमार कार्तिकेय गेंद से अहम भूमिका निभा रहे हैं।

