स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच वडोदरा के वीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लबाजी करते हुए डेवोन कॉनवे (56), हेनरी निकोल्स (62) और डेरिल मिशेल (84) के अर्धशतकों की बदौलत 8 विकेट के नुकसान पर 300 का आंकड़ा छुआ और भारत के सामने 301 रन का लक्ष्य रखा है। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृषणा ने 2-2 विकेट झटके जबकि एक विकेट कुलदीप के नाम रहा।

शुभमन गिल ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वे कैसे काम करते हैं। सरफेस अच्छा दिख रहा है, उम्मीद है कि दूसरी इनिंग में ओस आने पर बैटिंग करना आसान होगा। विजय हजारे खेलने से खिलाड़ियों को कुछ अनुभव मिलता है। छह बॉलर - वॉशी, कुलदीप, जडेजा स्पिनर के तौर पर।

माइकल ब्रेसवेल ने कहा, 'हम पहले बॉलिंग करते। हम कुछ समय से यहां हैं, कंडीशंस के आदी हो गए हैं। यहां शानदार सुविधाएं हैं। यह एक बड़ी सीरीज है। हर बार न्यूजीलैंड के लिए खेलना गर्व की बात है। वर्ल्ड कप से पहले इन कंडीशंस में खेलना एक बहुत बड़ा फायदा है। बड़ी भीड़ के सामने खेलना बहुत अच्छा लगता है। विकेट अच्छा लग रहा है, शायद न्यूजीलैंड के विकेट से थोड़ा धीमा है। हमारे पास क्रिस्टन क्लार्क, आदि अशोक हैं।

हेड टू हेड

कुल मैच : 120

भारत : 62 जीत

न्यूजीलैंड : 50 जीत

कोई नतीजा नहीं/ड्रॉ : 8

पिच रिपोर्ट और मौसम

वडोदरा में मौसम पूरी तरह क्रिकेट के अनुकूल रहने की उम्मीद है, जिससे पूरे 50 ओवर का मुकाबला होने की संभावना है। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जा रही है और यहां हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, बशर्ते किसी टीम की अचानक बल्लेबाजी न बिखर जाए। बीसीए स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। हालांकि, जब पिच की चमक थोड़ी कम हो जाएगी, तो नई गेंद से गेंदबाजी करने वालों को कुछ मदद मिलेगी, लेकिन बल्लेबाज अधिक आसानी से रन बना सकेंगे।

मौसम की बात करें तो रविवार को सुबह का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा और शाम को यह गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।

प्लेइंग 11:

भारत : रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूजीलैंड : डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक