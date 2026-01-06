Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाज़ी के दम पर भारत U19 ने दक्षिण अफ्रीका U19 के खिलाफ दूसरे वनडे में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज़ अपने नाम कर ली। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में पहले किशन कुमार सिंह की घातक गेंदबाज़ी और फिर सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी ने भारत की जीत को आसान बना दिया।

किशन की घातक गेंदबाज़ी से SA की खराब शुरुआत

टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। सातवें ओवर में किशन ने ओपनर अदनान लगाडियन को आउट किया और अगले ही ओवर में जोरिच वैन शाल्कविक को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कप्तान मुहम्मद बुलबुलिया का विकेट लेकर किशन ने प्रोटियाज़ को 57/3 पर झकझोर दिया।

रोवल्स-बोस्मैन की साझेदारी, लेकिन अंत में लड़खड़ाया SA

इसके बाद जेसन रोवल्स और डेनियल बोस्मैन ने पारी संभाली और 97 रन की अहम साझेदारी की। बोस्मैन 31 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रोवल्स ने आक्रामक अंदाज़ में शतक जड़ा। हालांकि, दूसरे छोर से सहयोग न मिलने के कारण दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी पांच विकेट महज़ 52 रन में गंवा दिए और पूरी टीम 245 रन पर सिमट गई। किशन ने 4/46 के शानदार आंकड़े दर्ज किए।

सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाज़ी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी ने तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने महज 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और 24 गेंदों पर 68 रन की विस्फोटक पारी खेली। ओपनिंग में 67 रन की साझेदारी के बाद भारत का स्कोर 95/2 हो गया।

त्रिवेदी और कुंदू ने दिलाई जीत

इसके बाद वेदांत त्रिवेदी और अभिग्यान कुंदू ने 81 रन की नाबाद साझेदारी कर भारत को जीत की दहलीज़ तक पहुंचाया। बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा, लेकिन DLS पद्धति के तहत भारत का स्कोर पार से ऊपर होने के कारण भारत को 8 विकेट से विजेता घोषित किया गया।