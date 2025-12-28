स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस बार युवा ब्रिगेड की कमान चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से जुड़े प्रतिभाशाली बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है, जबकि विहान मल्होत्रा को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है बल्लेबाज़ी के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी का, जिन्हें भविष्य का बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम एक बार फिर खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी और इस युवा टीम से देश को काफी उम्मीदें हैं।

आयुष म्हात्रे को मिली बड़ी जिम्मेदारी

आयुष म्हात्रे हाल के महीनों में अपने शानदार प्रदर्शन के चलते सुर्खियों में रहे हैं। CSK के साथ जुड़ने के बाद उन्हें उच्च स्तर के क्रिकेट का अनुभव मिला है, जिसका फायदा अब अंडर-19 टीम को मिलने की उम्मीद है। उनकी कप्तानी में टीम को संतुलन और आक्रामकता दोनों का मेल देखने को मिल सकता है। उपकप्तान विहान मल्होत्रा भी निरंतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं।

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी निगाहें

टीम में शामिल वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा बल्लेबाज़ माना जा रहा है। घरेलू और जूनियर स्तर पर लगातार रन बनाने वाले वैभव टूर्नामेंट में भारत की बल्लेबाज़ी की रीढ़ साबित हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी भी दी गई है।

टूर्नामेंट का फॉर्मेट और भारत का ग्रुप

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेज़बानी में होगा। टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से शीर्ष तीन टीमें सुपर सिक्स चरण में पहुंचेंगी, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल का रास्ता तय होगा। भारत को ग्रुप A में न्यूज़ीलैंड, बांग्लादेश और अमेरिका के साथ रखा गया है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 जनवरी को बुलावायो में अमेरिका के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूज़ीलैंड से भिड़ंत होगी।

साउथ अफ्रीका दौरे से पहले झटका

वर्ल्ड कप से पहले भारत को दक्षिण अफ्रीका में तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेलनी है। हालांकि चोट के कारण कप्तान आयुष म्हात्रे और उपकप्तान विहान मल्होत्रा इस दौरे से बाहर हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में वैभव सूर्यवंशी को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जिससे उन्हें नेतृत्व का अतिरिक्त अनुभव मिलेगा।

भारत की अंडर-19 टीम (साउथ अफ्रीका दौरा)

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), एरन जॉर्ज (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार

भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 टीम

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन।