ब्रिस्बेन : दानिल मेदवेदेव ने फाइनल में पहुंचकर यह सुनिश्चित किया कि ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में उन्हें गौरव हासिल करने का एक और मौका मिलेगा। टॉप सीड और 2019 के रनर-अप ने शनिवार को अमेरिकी एलेक्स मिशेलसेन पर 6-4, 6-2 से कड़े सेमीफाइनल में जीत हासिल करके अपने 41वें टूर-लेवल फाइनल में जगह बनाई। हालांकि मेदवेदेव ने 27 अनफोस्डर् एरर किए, लेकिन उन्होंने दूसरे सेट में सामना किए गए सभी चार ब्रेक पॉइंट्स को कुशलता से बचाया, जिससे उन्होंने सक्रिय खिलाड़यिों में दूसरे सबसे ज़्यादा फाइनल के लिए अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के साथ अपनी बराबरी तोड़ी, जो केवल नोवाक जोकोविच (144) से पीछे हैं। एटीपी रैंकिंग में पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी मेदवेदेव ने कहा, 'यह बिल्कुल भी आसान नहीं था।

स्कोर मैच को पूरी तरह से नहीं दिखाता है। लेकिन मैं खुश हूं कि सबसे महत्वपूर्ण पलों में, मैं एलेक्स से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहा। मैच जीतने के लिए आपको यही करना होता है।' 2025 सीजन के अंत में मेदवेदेव का उत्साहजनक प्रदर्शन, जिसमें अल्माटी में 15 महीने के खिताब के सूखे को खत्म करने से पहले बीजिंग और शंघाई में लगातार सेमीफाइनल शामिल थे, ने 2026 की सकारात्मक शुरुआत के लिए आधार तैयार किया है। वह एक और अमेरिकी ब्रैंडन नाकाशिमा के खिलाफ फाइनल में 2-0 लेक्सस एटीपी हेड2हेड बढ़त के साथ उतरेंगे।

इससे पहले नाकाशिमा ने अपने अच्छे दोस्त अलेक्जेंडर कोवासेविच को 7-6(4), 6-4 से हराकर अपने चौथे एटीपी टूर फाइनल में जगह बनाई, और 2022 में सैन डिएगो में अपने घर पर पहला खिताब जीतने के बाद यह उनका पहला फाइनल है। इस हफ्ते ब्रिस्बेन में अपने चार मैचों में इस अमेरिकी खिलाड़ी ने एक भी सेट नहीं हारा है। नाकाशिमा ने अपने देशवासी के बारे में कहा, 'एलेक्स और मैं असल में बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने पिछले महीने काफी प्रैक्टिस की, इसलिए उसे इन टूर्नामेंट में अच्छा खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।मेरे लिए, मैं आज जिस लेवल पर खेला, उससे बहुत खुश हूं और मैं ब्रिस्बेन में आगे खेलने के लिए उत्साहित हूं।'