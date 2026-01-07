बेनोनी : बेनोनी में खेले जा रहे भारत अंडर-19 बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 तीसरे यूथ वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 14 वर्षीय कप्तान ने महज 63 गेंदों में तूफानी शतक जड़ते हुए दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। छह चौकों और आठ छक्कों से सजी इस पारी के दम पर भारत ने बिना विकेट गंवाए मजबूत पकड़ बना ली और मेजबान टीम के पास सूर्यवंशी के आक्रामक खेल का कोई जवाब नहीं दिखा।

टॉस के बाद भारत का दबदबा

विलोमूर पार्क, बेनोनी में खेले जा रहे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका U19 के कप्तान मुहम्मद बुलबुलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि, यह फैसला भारत के ओपनर्स के सामने गलत साबित हुआ। भारत पहले ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है और इस मैच में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरा।

सूर्यवंशी–एरॉन जॉर्ज की तूफानी ओपनिंग

भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और एरॉन जॉर्ज ने बेखौफ बल्लेबाजी की। दोनों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। 20 ओवर के भीतर ही भारत ने 176/0 का स्कोर पार कर लिया। साझेदारी इतनी मजबूत रही कि अफ्रीकी गेंदबाजों को कोई मौका नहीं मिला।

छक्कों की बरसात और शतक पूरा

वैभव सूर्यवंशी ने खास तौर पर तेज गेंदबाज पॉल जेम्स को निशाना बनाया। एक ओवर में लगातार दो छक्के जड़ते हुए उन्होंने मैच की रफ्तार पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दी। सूर्यवंशी ने महज 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फिर आक्रामक अंदाज जारी रखते हुए अपना शानदार शतक पूरा किया। उनकी इस पारी ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।

सीरीज और मैच का महत्व

यह मुकाबला भारत अंडर-19 के दक्षिण अफ्रीका दौरे 2026 का तीसरा यूथ वनडे है। भारत पहले ही शुरुआती दो मुकाबले जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुका है। तीसरे मैच में जीत के साथ टीम इंडिया U19 वनडे वर्ल्ड कप से पहले आत्मविश्वास के साथ सीरीज का समापन करना चाहती है।

मैच और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी

मैच: भारत U19 बनाम दक्षिण अफ्रीका U19, तीसरा यूथ वनडे

स्थान: विलोमूर पार्क, बेनोनी

लाइव स्ट्रीमिंग: क्रिकेट साउथ अफ्रीका का आधिकारिक YouTube चैनल

टीमें

भारत U19: एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हर्षवंश पंगालिया, आरएस अम्ब्रिश, कनिष्क चौहान, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, उधव मोहन, किशन कुमार सिंह

दक्षिण अफ्रीका U19: जोरिच वैन शाल्कविक, अदनान लगादियन, मुहम्मद बुलबुलिया (कप्तान), जेसन रोवल्स, पॉल जेम्स, लेथाबो फाहलामोहलाका (विकेटकीपर), कॉर्न बोथा, डेनियल बोसमैन, जेजे बैसन, माइकल क्रुइस्कैम्प, नटांडो सोनी

