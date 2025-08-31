स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। यह खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के दौरान सुर्खियों में आया था।

राजस्थान रॉयल्स द्वारा महज 13 साल की उम्र में 1.1 करोड़ रुपए में चुने जाने के बाद मात्र 35 गेंदों में शतक जड़ा और गुजरात के फैसले को सही ठहराते हुए सिर्फ 7 मैचों में इस युवा खिलाड़ी ने 252 रन बनाए। इसके बाद सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर भी प्रभावित किया। इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ चौथे वनडे में वैभव ने 52 गेंदों में शतक जड़ा और युवा वनडे में सबसे तेज शतक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया।

रैना ने शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर कहा, 'वैभव सूर्यवंशी। उनका निडर रवैया अलग है। म्हात्रे भी अच्छे हैं, लेकिन वैभव में एक एक्स-फैक्टर है; ऐसी प्रतिभाएं दुर्लभ हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड में शतक और आईपीएल में शतक बनाया। यह दर्शाता है कि बिहार का यह खिलाड़ी साबित करता है कि एक बिहारी सब पर भारी। समस्तीपुर के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन एक गांव के खिलाड़ी ने अपनी क्षमता दिखाई।'

रैना ने कहा, 'बिहार के एक कोच थे जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उनका ध्यान रखा। ऐसे खिलाड़ी सदियों में एक बार आते हैं, चाहे वह ऋषभ पंत हों, वैभव सूर्यवंशी हों, या रिंकू सिंह... आयुष म्हात्रे, 17 साल की उम्र में, पहले मैच से ही (CSK के लिए), उन्होंने जो कुछ भी किया है (वह प्रभावशाली रहा है)।'

