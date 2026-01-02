Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 से पहले गुजरात टाइटन्स और तमिलनाडु के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। टीम के भरोसेमंद ओपनर साई सुदर्शन पसली में फ्रैक्चर के चलते कई हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे इस बाएं हाथ के बल्लेबाज की चोट न सिर्फ उनके निजी करियर के लिए झटका है, बल्कि गुजरात टाइटन्स की आईपीएल तैयारियों को भी प्रभावित कर सकती है। फिलहाल उनका पूरा फोकस रिकवरी और सुरक्षित वापसी पर है। 

विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान लगी चोट

साई सुदर्शन को यह चोट विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान लगी। 26 दिसंबर को एक मैच के दौरान फील्डिंग करते समय डाइव लगाने के बाद उन्हें पसली के दाहिने हिस्से में दर्द महसूस हुआ। हालांकि, इससे पहले भी नेट्स में बल्लेबाजी के दौरान उसी जगह गेंद लगने से हल्की परेशानी शुरू हो चुकी थी। शुरुआती दर्द के बावजूद सुदर्शन ने टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में खेलना जारी रखा, लेकिन स्थिति धीरे-धीरे गंभीर होती चली गई।

BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जांच

29 दिसंबर, 2025 को साई सुदर्शन ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट किया। वहां कराए गए फॉलो-अप CT स्कैन में उनकी दाहिनी सातवीं पसली के एंटीरियर कॉर्टेक्स में एक पतला, बिना हिला हुआ फ्रैक्चर सामने आया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, यह फ्रैक्चर स्थिर है, लेकिन फिलहाल उन्हें किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहना होगा।

रिहैबिलिटेशन पर काम शुरू

बीसीसीआई के मेडिकल स्टाफ ने सुदर्शन के लिए एक सावधानीपूर्वक और स्ट्रक्चर्ड रिहैबिलिटेशन प्लान तैयार किया है। शुरुआती चरण में वह निचले शरीर की ताकत और कंडीशनिंग पर ध्यान देंगे, ताकि पसली पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। अगले 7 से 10 दिनों में जब शुरुआती दर्द और लक्षण कम होंगे, तब ऊपरी शरीर की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इसके बाद उन्हें धीरे-धीरे फुल ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा।

गुजरात टाइटन्स के लिए क्यों अहम हैं सुदर्शन

यह चोट गुजरात टाइटन्स के लिए भी एक बड़ा झटका मानी जा रही है। साई सुदर्शन को फ्रेंचाइजी अपनी बैटिंग लाइन-अप का अहम हिस्सा मानती है। वह पारी को संभालने, स्ट्राइक रोटेट करने और जरूरत पड़ने पर तेज रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल 2026 से पहले उनकी फिटनेस टीम की योजनाओं में बड़ी भूमिका निभाने वाली थी।

घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म

चोट से पहले साई सुदर्शन घरेलू सर्किट में बेहतरीन लय में थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने छह मैचों में 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 192 रन बनाए। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती दो मैचों में उनके बल्ले से 99 रन निकले थे। यह फॉर्म उन्हें आईपीएल से पहले आत्मविश्वास दे रही थी। 