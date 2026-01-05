स्पोर्ट्स डेस्क : सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले जा रहे एशेज टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जेमी स्मिथ का आउट होना चर्चा का विषय बन गया। आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में विकेट गंवाने पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन इंग्लैंड के सीनियर बल्लेबाज़ जो रूट ने अपने साथी का खुलकर बचाव किया। रूट ने स्पष्ट कहा कि टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज़ का काम सिर्फ क्रीज़ पर टिके रहना नहीं, बल्कि रन बनाकर टीम को आगे ले जाना होता है। उनके बयान ने इंग्लैंड की आक्रामक सोच को एक बार फिर उजागर किया।

जेमी स्मिथ का आउट और बढ़ती आलोचना

सिडनी टेस्ट की पहली पारी में जेमी स्मिथ एक अच्छी शुरुआत के बाद गलत समय पर शॉट खेल बैठे। वह अपने दूसरे एशेज अर्धशतक से महज़ चार रन दूर थे, लेकिन कंधे की ऊंचाई वाली शॉर्ट बॉल पर पीछे हटकर आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश में डीप कवर पर कैच दे बैठे। पार्ट-टाइम गेंदबाज़ मार्नस लाबुशेन की गेंद पर आउट होना आलोचकों को रास नहीं आया, खासकर तब जब इंग्लैंड को स्थिर साझेदारी की ज़रूरत थी।

नई गेंद से पहले रन बटोरने की रणनीति

जेमी स्मिथ के आउट होने के बाद जो रूट ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि यह फैसला किसी लापरवाही का नतीजा नहीं था। उनके अनुसार, टीम की योजना दूसरी नई गेंद आने से पहले के ओवरों का पूरा फायदा उठाने की थी। स्मिथ के आउट होने के कुछ ओवर बाद ही ऑस्ट्रेलिया ने नई गेंद ली, जो परिस्थितियों को पूरी तरह बदल सकती थी। रूट का मानना था कि उस छोटे से समय में 15–20 अतिरिक्त रन बाद में मैच में बड़ा अंतर पैदा कर सकते थे।

“आउट होने के लिए कोई नहीं खेलता” : रूट

जो रूट ने ज़ोर देकर कहा कि बल्लेबाज़ कभी जानबूझकर आउट होने के लिए नहीं खेलता। उन्होंने स्वीकार किया कि गलतियां खेल का हिस्सा हैं और खिलाड़ियों को उनसे सीखना चाहिए। रूट के अनुसार, न तो खुद पर जरूरत से ज़्यादा सख्त होना चाहिए और न ही बहुत नरम। असली चुनौती यह समझना है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस मानसिकता की ज़रूरत है। उनका मानना है कि जेमी स्मिथ जैसे खिलाड़ी अगली पारी में सही माइंडसेट के साथ वापसी करेंगे।

रन बनाना ही असली जिम्मेदारी

रूट ने अपने बयान में साफ कहा कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ विकेट बचाने का खेल नहीं है। मैच जीतने के लिए रन बनाने पड़ते हैं और इसके लिए मौके देखकर जोखिम उठाना भी ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा कि अगर बल्लेबाज़ सिर्फ टिके रहने पर ध्यान देगा, तो टीम कभी विपक्ष से आगे नहीं निकल पाएगी। सही योजना और आत्मविश्वास के साथ खेले गए आक्रामक शॉट ही मैच का रुख बदल सकते हैं।

हैरी ब्रूक की पारी पर भी भरोसा

जो रूट ने वाइस-कैप्टन हैरी ब्रूक की पारी की भी तारीफ की, जो अपना पहला एशेज शतक बनाने से चूक गए। रूट को उम्मीद है कि इस पारी से ब्रूक को आत्मविश्वास मिलेगा। इस सीरीज़ में ब्रूक अब तक शानदार फॉर्म में हैं और इंग्लैंड के लिए तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

जेमी स्मिथ के आंकड़े

अब तक पांच टेस्ट मैचों में जेमी स्मिथ ने 23.12 की औसत से 185 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। भले ही आंकड़े बहुत प्रभावशाली न हों, लेकिन इंग्लैंड टीम प्रबंधन उनके आक्रामक खेल और भविष्य की संभावनाओं पर भरोसा बनाए हुए है।