नई दिल्ली : BCCI ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, सूत्रों ने कहा कि इस मामले पर सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है। पिछले महीने IPL नीलामी में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिज़ुर रहमान को साइन करने पर चर्चा के बीच BCCI सूत्रों ने दोहराया कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लीग में हिस्सा लेने से रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है।

पिछले महीने हुई मिनी-नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा जिसके बाद वह अब तक के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक घटनाओं की खबरों के बाद इस पर बहस छिड़ गई, कुछ लोगों ने IPL 2026 में तेज गेंदबाज की भागीदारी पर सवाल उठाया।

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए BCCI के एक सूत्र ने ​​कहा, 'आइए इस मामले में न पड़ें। यह हमारे हाथ में नहीं है। हमें सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है कि हमें बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL में भाग लेने से रोकना है… अभी ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते।'

रहमान ने 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ IPL में डेब्यू किया था। और अब तक 60 IPL मैचों में 8.13 की इकॉनमी रेट से 65 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस (2018), राजस्थान रॉयल्स (2021), दिल्ली कैपिटल्स (2022–23), और चेन्नई सुपर किंग्स (2024) का प्रतिनिधित्व किया, जिसके बाद फ्रेंचाइजी के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई न कर पाने के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया। वह पिछले सीजन में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क के चोटिल होने पर उनकी जगह दिल्ली कैपिटल्स में वापस आए थे।

इससे पहले आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने रहमान को साइन करने पर KKR और उसके सह-मालिक बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की आलोचना की थी, जिसमें कहा गया था कि पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की खबरों के बीच एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने से हिंदू और सनातन धर्म के अनुयायी आहत हुए हैं। इन टिप्पणियों पर पार्टियों के राजनीतिक नेताओं से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिनमें से कई ने इस बात पर जोर दिया है कि खेल को राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों से अलग रखा जाना चाहिए।

