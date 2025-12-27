स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले पावर हिटर टिम डेविड चोटिल हो गए हैं। बिग बैश लीग (BBL) के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते उन्हें मैच बीच में छोड़ना पड़ा, जिससे आगामी T20 वर्ल्ड कप और RCB की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह साल 2025 में डेविड की दूसरी हैमस्ट्रिंग चोट है।

मैच के दौरान लगी चोट

यह घटना पर्थ स्टेडियम में हॉबर्ट हरिकेन्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के मुकाबले के दौरान हुई। टिम डेविड शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तेज़ी से दूसरा रन लेने की कोशिश में उन्हें पैर में खिंचाव महसूस हुआ। इलाज के बाद भी 29 वर्षीय डेविड को 28 गेंदों पर 42 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा।

स्कैन के लिए भेजे गए डेविड

मैच के बाद हॉबर्ट हरिकेन्स ने पुष्टि की कि डेविड की चोट का आकलन करने के लिए स्कैन कराया जाएगा। बिग बैश लीग का फाइनल 25 जनवरी को है और इसके ठीक बाद 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। ऐसे में अगर चोट गंभीर हुई तो उनके पास रिकवरी के लिए बहुत कम समय होगा।

पहले भी रह चुके हैं चोटिल

इससे पहले 2025 में IPL के दौरान भी टिम डेविड को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसके कारण वह करीब दो महीने क्रिकेट से दूर रहे और RCB के प्लेऑफ अभियान से बाहर हो गए थे। इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके वर्कलोड को लेकर सतर्क रवैया अपनाया था।

ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम खिलाड़ी

टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के अहम मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज़ बन चुके हैं। नंबर 4 या 5 पर खेलते हुए उन्होंने इस साल अपना पहला T20I शतक लगाया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। उनका T20I औसत 36.27 और स्ट्राइक रेट 168.88 है।

RCB और ऑस्ट्रेलिया दोनों की बढ़ी चिंता

ऑस्ट्रेलिया को अगले महीने ICC को वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम सौंपनी है। चयनकर्ता डेविड को टीम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उनकी फिटनेस अब सबसे बड़ा सवाल बन गई है। वहीं, IPL 2026 से पहले RCB के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है।