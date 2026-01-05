स्पोर्ट्स डेस्कः भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपने बल्ले से लगातार धमाल मचा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंडर-19 यूथ ODI सीरीज के दूसरे मुकाबले में उन्होंने बेहद आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया।

वैभव ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और अपनी पारी में 8 छक्के लगाए। खास बात यह रही कि अर्धशतक पूरा करने के दौरान उन्होंने केवल दो बार सिंगल लिया, बाकी रन चौकों और छक्कों से आए।

अर्धशतक के बाद वैभव तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 9वें ओवर में माइकल क्रुइस्काम्प की गेंद पर खराब शॉट खेलने के कारण वह कैच आउट हो गए। वैभव ने 24 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 10 छक्के शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 283 का रहा, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को साफ दिखाता है।



कप्तान के रूप में वैभव ने दिखाई शानदार वापसी

जब भी वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, दर्शकों को उनसे तेज और विस्फोटक पारी की उम्मीद रहती है। हालांकि, मौजूदा सीरीज के पहले मैच में वह कुछ खास नहीं कर पाए थे और सस्ते में आउट हो गए थे। उस मैच में उन्होंने 12 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए थे।

पहले मैच में फ्लॉप होने के बाद दूसरे मुकाबले में वैभव ने जोरदार वापसी की और अपनी काबिलियत साबित कर दी। आयुष म्हात्रे की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी संभाल रहे वैभव इस समय शानदार फॉर्म में हैं।

हाल ही में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों में 190 रन बनाए थे, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे। अब यूथ ODI सीरीज में भी उन्होंने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया है।

साउथ अफ्रीका ने भारत को दिया 246 रनों का लक्ष्य

इससे पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका की अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीकी टीम 49.3 ओवर में 245 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से जेसन रोल्स ने शानदार शतक लगाया। उन्होंने 113 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 114 रनों की बेहतरीन पारी खेली। भारतीय अंडर-19 टीम की गेंदबाजी भी प्रभावशाली रही। किशन कुमार ने 4 विकेट झटके, जबकि आर. एस. अम्बरीश ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया। इसके अलावा कनिष्क चौहान और खिलन पटेल को 1-1 विकेट मिला।