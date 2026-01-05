स्पोर्ट्स डेस्क : सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के बीच डिजिटल प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इसी संदर्भ में भारतीय महिला क्रिकेटर प्रतिका रावल से जुड़ा एक मामला चर्चा में है, जहां उनकी बताई जा रही एडिटेड तस्वीरें ऑनलाइन वायरल होने का दावा किया गया। इस घटना के बाद प्रतिका के नाम से चल रहे एक अकाउंट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए AI टूल्स से उनकी तस्वीरों के किसी भी अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने की अपील की। इस बयान ने डिजिटल सहमति और नैतिकता पर नई बहस छेड़ दी है।

वायरल एडिटेड तस्वीरों का मामला

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि प्रतिका रावल की तस्वीरों को बिना अनुमति एडिट कर वायरल किया गया है। पोस्ट के अनुसार, ये तस्वीरें न केवल बदली गईं बल्कि उनकी सहमति के बिना विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी की गईं। इस तरह की घटनाएं पब्लिक फिगर्स, खासकर महिला खिलाड़ियों के लिए लगातार बढ़ती चिंता का कारण बन रही हैं।

Grok से की गई सीधी अपील

प्रतिका के नाम से किए गए पोस्ट में खास तौर पर Grok नाम के एक फ्री AI असिस्टेंट प्लेटफॉर्म को टैग किया गया। मैसेज में साफ शब्दों में कहा गया कि AI प्लेटफॉर्म उनकी किसी भी तस्वीर को लेना, एडिट करना या किसी तीसरे पक्ष के अनुरोध पर इस्तेमाल न करे। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि यह रोक पहले से प्रकाशित और भविष्य में पोस्ट की जाने वाली सभी तस्वीरों पर लागू होगी।

डिजिटल सहमति और पर्सनल बाउंड्री पर जोर

इस बयान में डिजिटल दुनिया में पर्सनल बाउंड्री और सहमति के महत्व को प्रमुखता से उठाया गया। पोस्ट में यह संकेत दिया गया कि AI टूल्स का गलत इस्तेमाल व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। बिना अनुमति फोटो एडिटिंग न सिर्फ प्राइवेसी का हनन है, बल्कि यह मानसिक और सामाजिक नुकसान भी पहुंचा सकती है, खासकर जब तस्वीरें बड़े पैमाने पर वायरल हो जाती हैं।

अकाउंट की प्रामाणिकता पर सवाल

हालांकि, यह अब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह अकाउंट वास्तव में प्रतिका रावल का ही है। बावजूद इसके, मैसेज की भाषा और मुद्दे की गंभीरता ने लोगों का ध्यान खींचा है। कई यूज़र्स ने इस कदम को डिजिटल अधिकारों के पक्ष में एक मज़बूत स्टैंड बताया है, जबकि कुछ ने अकाउंट की वैधता पर सवाल भी उठाए हैं।

Grok का जवाब और प्रतिक्रिया

यूज़र के मैसेज के जवाब में Grok की ओर से भी एक प्रतिक्रिया सामने आई। AI प्लेटफॉर्म ने कहा कि वह यूज़र की प्राइवेसी का सम्मान करता है और बिना स्पष्ट अनुमति किसी भी तस्वीर का इस्तेमाल या एडिट नहीं करेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि किसी थर्ड पार्टी द्वारा ऐसी रिक्वेस्ट की जाती है, तो उसे मना कर दिया जाएगा।