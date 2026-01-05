Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अपने नए कप्तान को लेकर बड़ा संकेत दिया है। फ्रेंचाइज़ी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि रवींद्र जडेजा को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। IPL 2026 की तैयारियों के बीच RR के नेतृत्व को लेकर चर्चा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है।

क्या रवींद्र जडेजा बनेंगे RR के नए कप्तान?

अब तक यशस्वी जायसवाल और रियान पराग को संजू सैमसन का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन अब फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों का झुकाव तेजी से अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की ओर बढ़ रहा है। जडेजा हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से एक बड़े ट्रेड के जरिए राजस्थान रॉयल्स में लौटे हैं। रविवार, 4 जनवरी 2026, को RR ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसे जडेजा की कप्तानी की ओर लगभग पुष्टि माना जा रहा है।

CSK से ट्रेड के बाद जडेजा की ‘घर वापसी’

37 वर्षीय रवींद्र जडेजा, जो जामनगर से ताल्लुक रखते हैं, 16 दिसंबर को हुए हाई-प्रोफाइल ट्रेड के बाद आधिकारिक रूप से राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए। इस डील में RR को जडेजा के साथ-साथ इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन भी मिले थे, जबकि संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स चले गए।

यह वापसी जडेजा के लिए खास है, क्योंकि वह 2008 में शेन वॉर्न की कप्तानी में RR की खिताबी टीम का अहम हिस्सा रहे थे।

युवा दावेदारों को पछाड़कर आगे निकले जडेजा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कप्तानी की दौड़ में जडेजा ने यशस्वी जायसवाल और रियान पराग जैसे युवा खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। संजू सैमसन के CSK जाने के बाद कप्तानी का पद खाली हुआ था, और फ्रेंचाइज़ी अनुभव को प्राथमिकता देना चाहती है। जडेजा इससे पहले IPL 2022 में CSK की कप्तानी कर चुके हैं। अब वह RR में एक ज्यादा स्थायी नेतृत्व भूमिका निभाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं।

IPL में जडेजा का अनुभव और रिकॉर्ड

रवींद्र जडेजा का IPL अनुभव उन्हें कप्तानी के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। 254 IPL मैच, 3,260 रन, 170 विकेट। इसके अलावा, उनके नाम 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी है, जो उनके बड़े मैचों के अनुभव को दर्शाता है।

RR इतिहास के आठवें कप्तान बन सकते हैं जडेजा

अगर जडेजा की नियुक्ति होती है, तो वह राजस्थान रॉयल्स के इतिहास के आठवें कप्तान बनेंगे। उनसे पहले RR की कप्तानी कर चुके दिग्गजों में शेन वॉर्न, राहुल द्रविड़, स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन जैसे नाम शामिल हैं। ‘रॉकस्टार’ के नाम से मशहूर जडेजा से उम्मीद है कि वह 2026 में RR को उसका दूसरा IPL खिताब दिलाने की अगुआई करेंगे।

IPL 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम

राजस्थान रॉयल्स: रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, ल्हुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युधवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुषांत मिश्रा, यशराज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, बृजेश शर्मा, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन।