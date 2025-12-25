स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 सीजन की शुरुआत 26 मार्च से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। अबूधाबी में हुई मिनी नीलामी के बाद सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपने स्क्वॉड को अंतिम रूप दे दिया है और इसी के साथ प्लेऑफ की रेस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

नीलामी के बाद शुरू हुई प्लेऑफ की बहस

16 दिसंबर को हुई मिनी नीलामी में 77 खिलाड़ियों की बिक्री हुई, जिनमें 29 विदेशी खिलाड़ी शामिल रहे। सभी फ्रेंचाइजियों ने मिलकर कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च किए। नीलामी के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स यह आंकलन करने लगे हैं कि कौन-सी टीमें IPL 2026 में सबसे मजबूत नजर आ रही हैं।

अमित मिश्रा की टॉप-4 पसंद

पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए अपनी चार पसंदीदा टीमों के नाम बताए हैं। मिश्रा के मुताबिक कोलकाता नाइटराइडर्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में जगह बना सकती हैं।

गुजरात टाइटंस को भी माना मजबूत दावेदार

अमित मिश्रा ने यह भी साफ किया कि गुजरात टाइटंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार केकेआर, एमआई, एसआरएच, आरसीबी और जीटी—इन पांच टीमों में से कोई भी चार टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती हैं।

CSK को बाहर रखने से बढ़ा विवाद

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि अमित मिश्रा ने पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स को अपनी पसंदीदा टीमों में शामिल नहीं किया। CSK को नजरअंदाज किए जाने से फैंस हैरान हैं और सोशल मीडिया पर इस भविष्यवाणी को लेकर बहस तेज हो गई है।

नीलामी में किन टीमों ने किया सबसे बड़ा दांव

नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस और आरसीबी ने रिटेंशन के जरिए मजबूत कोर तैयार कर लिया था। वहीं केकेआर और एसआरएच ने ऑक्शन के जरिए अपनी टीम को और ताकत दी। केकेआर ने कैमरन ग्रीन को रिकॉर्ड 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि एसआरएच ने लियाम लिविंगस्टन को 13 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा।