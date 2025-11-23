स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी की मिसाल बनने वाले पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई-नेशन टी20आई सीरीज में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली। रावलपिंडी में खेले गए मैच में उन्होंने न केवल पाकिस्तान को 27 गेंदें बाकी रहते शानदार जीत दिलाई बल्कि साथ ही T20 फॉर्मेट में एक कैलेंडर साल में 100 से अधिक छक्के लगाने वाले पाकिस्तान के पहले और दुनिया के 12वें बल्लेबाज़ बनकर इतिहास रच दिया। उनकी नाबाद 80 रन की पारी ने पाकिस्तान को सीरीज में लगातार दूसरी जीत दिलाने के साथ उन्हें सुर्खियों में ला दिया।

फरहान ने रचा इतिहास: T20 में एक साल में 100+ छक्के

श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले में साहिबज़ादा फरहान पूरी तरह अलग ही लय में नज़र आए। 45 गेंदों पर नाबाद 80 रन की पारी के दौरान उन्होंने 5 छक्के जड़े और इसी के साथ उनके साल 2025 में कुल छक्कों की संख्या 102 हो गई।

इस सूची में उनसे आगे केवल दो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के करणबीर सिंह (122) और वेस्टइंडीज़ के निकोलस पूरन (103) हैं।फरहान ने यह उपलब्धि पाकिस्तान क्रिकेट में पहली बार हासिल की है, जो उनकी लगातार बेहतर होती फॉर्म और आक्रामक अंदाज़ का बड़ा प्रमाण है।

फिफ्टी-प्लस स्कोर के मामले में भी शीर्ष खिलाड़ियों की बराबरी

सिर्फ छक्कों के मामले में ही नहीं, फरहान इस साल T20 में फिफ्टी-प्लस स्कोर के मामले में भी टॉप बैट्समैनों की बराबरी पर हैं। 2025 में फिफ्टी-प्लस स्कोर:

साहिबजादा फरहान – 15

करणबीर सिंह – 15

निकोलस पूरन – 15

फरहान ने इस साल T20 क्रिकेट में 4 शतक और 11 अर्धशतक, करणबीर ने 2 शतक और 13 फिफ्टी, जबकि पूरन ने 1 शतक और 14 फिफ्टी बनाई हैं।

श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कोर

फरहान की 80* रन की पारी श्रीलंका के खिलाफ T20I में पाकिस्तान की ओर से सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। यह रिकॉर्ड पहले शोएब मलिक के नाम था, जिन्होंने 2007 T20 वर्ल्ड कप में 57 रन बनाए थे। फरहान ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि श्रीलंका के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाकर मैच को एकतरफा बना दिया।

नियमित अंतराल पर गिरे श्रीलंका के विकेट

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए श्रीलंका कभी भी बड़े स्कोर की ओर नहीं बढ़ सका। जेनिथ लियानागे (41*) और कुसल परेरा (25) ने कुछ सकारात्मक शॉट खेले लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज़ों ने लगातार विकेट निकालकर श्रीलंका को 128/7 तक सीमित कर दिया। मोहम्मद नवाज़ ने 3/16 के आंकड़े के साथ गेंदबाज़ी में कमाल दिखाया। सलमान मिर्ज़ा, फ़हीम अशरफ़ और अबरार अहमद ने एक-एक विकेट लिया।

पाकिस्तान की आसान जीत

129 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने रन-चेस बेहद आसान बना दिया। फरहान की नाबाद 80 रन की विस्फोटक पारी ने टीम को 27 गेंदें पहले जीत दिला दी। पाकिस्तान ने मैच सात विकेट से अपने नाम किया और सीरीज़ में लगातार दो जीत के साथ टॉप पर पहुंच गया।

सीरीज की पॉइंट्स टेबल

पाकिस्तान : 2 मैच, 2 जीत — शीर्ष पर

जिम्बाब्वे : 1 जीत, 1 हार — दूसरे स्थान पर

श्रीलंका : 2 मैच, 2 हार — तालिका में सबसे नीचे

मोहम्मद नवाज को उनकी किफायती और तगड़ी गेंदबाज़ी के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।