नई दिल्ली: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उतरते ही भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। सिक्किम के खिलाफ अपने पहले ही मुकाबले में अर्शदीप ने पांच विकेट झटककर पंजाब की 10 विकेट से बड़ी जीत की नींव रखी। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले उनका यह प्रदर्शन चयनकर्ताओं के लिए मजबूत संदेश माना जा रहा है।

अर्शदीप का घातक स्पेल

जयपुर में खेले गए मुकाबले में पंजाब के कप्तान प्रभसिमरन सिंह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी। फैसले को अर्शदीप सिंह ने पूरी तरह सही साबित किया। अर्शदीप ने 10 ओवर में 34 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल रहा। उनकी धारदार गेंदबाज़ी के सामने सिक्किम की टीम 22.2 ओवर में सिर्फ 75 रन पर सिमट गई। उन्होंने प्राणेश, क्रांति कुमार, पालजोर, ली योंग लेपचा और अंकुर को पवेलियन भेजा।

पंजाब की आसान जीत

76 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम किया। गेंदबाज़ी के बाद बल्लेबाज़ों ने भी टीम को पूरी तरह निराश नहीं किया।

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले मजबूत दावेदारी

11 जनवरी से भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ शुरू होनी है, जिसके लिए टीम की घोषणा जल्द होने वाली है। अर्शदीप सिंह का यह प्रदर्शन उन्हें वनडे स्क्वाड का मजबूत दावेदार बनाता है। हालांकि, 21 जनवरी से टी20 सीरीज और 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए BCCI उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी विचार कर सकती है।