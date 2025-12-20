स्पोर्ट्स डेस्क : भारत ने एक बार फिर घरेलू सरजमीं पर अपना दबदबा साबित करते हुए इतिहास रच दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज जीतकर टीम इंडिया ने लगातार नौवीं घरेलू द्विपक्षीय T20I सीरीज अपने नाम की। यह उपलब्धि अब तक किसी भी टीम ने हासिल नहीं की थी। इस जीत के साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए T20 क्रिकेट में अपनी बादशाहत को और मजबूत कर लिया है। घरेलू परिस्थितियों में निरंतर शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया की गहराई, संतुलन और मजबूत रणनीति को दर्शाता है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ निर्णायक जीत

पांचवें और आखिरी T20I में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज पर मुहर लगाई। बल्लेबाजों और गेंदबाजों के सामूहिक प्रयास से टीम इंडिया ने मुकाबले को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा। इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ सीरीज जीती, बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया।

लगातार 9वीं घरेलू T20I सीरीज जीत

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह सीरीज जीत भारत की लगातार नौवीं घरेलू द्विपक्षीय T20I सीरीज जीत रही। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिसने घर में लगातार आठ T20I सीरीज जीती थीं। भारत ने इस उपलब्धि के साथ ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया और खुद को इस सूची में शीर्ष पर स्थापित कर लिया।

एलीट लिस्ट में भारत का दबदबा

दिलचस्प बात यह है कि घरेलू T20I सीरीज जीत की सबसे लंबी लिस्ट में भारत का नाम दो बार शामिल है। मौजूदा नौ मैचों की जीत के अलावा, भारत इससे पहले भी लगातार सात घरेलू T20I सीरीज जीत चुका है। यह दिखाता है कि अलग-अलग दौर, कप्तानों और टीम संयोजनों के बावजूद भारत ने निरंतरता बनाए रखी है।

टीम प्रयास बना जीत की कुंजी

इस सीरीज में भारत की सफलता के पीछे सामूहिक प्रदर्शन सबसे बड़ा कारण रहा। अनुभवी खिलाड़ियों ने जहां जिम्मेदारी निभाई, वहीं युवा खिलाड़ियों ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया। संतुलित टीम चयन, प्रभावी नेतृत्व और मैच के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता ने भारत को लगातार जीत दिलाई।

भविष्य के लिए मजबूत संदेश

ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर यह रिकॉर्ड बनाना भारत के T20 सफर में एक बड़ा मील का पत्थर है। आने वाले ICC टूर्नामेंट्स से पहले यह जीत टीम इंडिया के आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी। घरेलू मैदान पर यह ऐतिहासिक प्रदर्शन भविष्य की टीमों के लिए एक मजबूत बेंचमार्क साबित होगा। टीम इंडिया अब इसी लय को बरकरार रखते हुए T20 क्रिकेट में अपनी बादशाहत को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी।

