स्पोर्ट्स डेस्क: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या का बल्ला आग उगलता नजर आया। भारतीय स्टार ऑलराउंडर ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया और टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए।

नंबर-1 स्थान युवराज सिंह के नाम

हार्दिक पांड्या का 16 गेंदों में लगाया गया अर्धशतक भारत के लिए दूसरा सबसे तेज है, लेकिन इस सूची में नंबर-1 स्थान आज भी युवराज सिंह के नाम दर्ज है। युवराज ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इतिहास रचा था। स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगाए गए छह लगातार छक्कों के साथ आया यह अर्धशतक आज भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे तेज भारतीय अर्धशतक है

16 गेंदों में अर्धशतक, रिकॉर्ड बुक में नाम

हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में 17वें ओवर के दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया। कॉर्बिन बॉश की गेंद पर डीप मिडविकेट के ऊपर से लगाए गए शानदार छक्के के साथ उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इस पारी में हार्दिक ने 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के जड़े, जिससे उनका स्ट्राइक रेट लगभग 340 तक पहुंच गया।

मिडिल ओवर्स में आते ही बदला मैच का रुख

मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी के लिए उतरे हार्दिक पांड्या ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। खासकर 16वें ओवर में उन्होंने कॉर्बिन बॉश की गेंदबाजी की जमकर धुनाई की। यॉर्कर डालने में नाकाम रहे बॉश का फायदा उठाते हुए हार्दिक ने क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को कभी मिडविकेट तो कभी सीधे मैदान के बाहर भेज दिया। इस हमले के दम पर 17 ओवर के बाद भारत का स्कोर 195/3 तक पहुंच गया।

तिलक वर्मा के साथ शानदार साझेदारी

हार्दिक पांड्या को दूसरे छोर से तिलक वर्मा का बेहतरीन साथ मिला। तिलक ने भी तेजतर्रार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेली। दोनों की साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। हार्दिक ने 25 गेंदों में 63 रन बनाए, जबकि टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

2000 रन और 100 विकेट का ऐतिहासिक डबल

इस मैच में हार्दिक पांड्या ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। 19वें ओवर में 2000 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे करते ही वह भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने टी20I में 2000 रन और 100 विकेट दोनों पूरे किए। मैच से पहले उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 61 रनों की जरूरत थी, जिसे उन्होंने तूफानी अंदाज में हासिल कर लिया।

भारत के दिग्गजों की सूची में शामिल

हार्दिक पांड्या अब टी20 इंटरनेशनल में 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल जैसे दिग्गज शामिल हैं। हालांकि, 2000 रन और 100 विकेट का अनोखा संयोजन सिर्फ हार्दिक पांड्या के नाम दर्ज है, जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है।

