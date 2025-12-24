स्पोर्ट्स डेस्क : विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में बिहार ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने भारतीय घरेलू क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया। बिहार के तीन बल्लेबाजों की शतकीय पारियों की बदौलत अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 50 ओवर में 574/6 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर लिस्ट-ए क्रिकेट का नया रिकॉर्ड बना दिया। आक्रामक बल्लेबाजी, बाउंड्री-बारिश और बेखौफ अंदाज ने इस मुकाबले को एकतरफा बना दिया। तीन शतक, 38 छक्के और प्रति ओवर 11.5 रन की रफ्तार, यह इनिंग आने वाले समय तक याद रखी जाएगी जिससे वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बन गया।

प्लेट ग्रुप में बिहार का ऐतिहासिक दबदबा

यह मुकाबला शुरुआत से ही बिहार के नियंत्रण में रहा। प्लेट ग्रुप में खेलते हुए बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच अनुभव और आक्रामकता का अंतर साफ दिखा। टॉस के बाद बिहार के बल्लेबाजों ने मैदान को अपना निजी अभ्यास स्थल बना लिया और गेंदबाजों को किसी तरह की राहत नहीं दी। नतीजा लिस्ट-ए क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर।

विजय हजारे ट्रॉफी में सर्वोच्च टीम स्कोर (सर्वकालिक)

1. कर्नाटक 490/6 बनाम महाराष्ट्र अलूर (बेंगलुरु) 2019–20

2. तमिलनाडु 474/4 बनाम रेलवे चेन्नई 2022-23

3. उत्तर प्रदेश 465/4 बनाम राजस्थान जयपुर 2021–22

4. आंध्र 457/5 बनाम सौराष्ट्र वडोदरा 2016-17

5. महाराष्ट्र 455/9 बनाम बड़ौदा पुणे 2022-23

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज़्यादा टीम टोटल (ऑल-टाइम)

1. इंग्लैंड 498/4 बनाम नीदरलैंड्स 2022

2. इंग्लैंड 481/6 बनाम ऑस्ट्रेलिया 2018

3. इंग्लैंड 444/3 बनाम पाकिस्तान 2016

4. श्रीलंका 443/9 बनाम नीदरलैंड्स 2006

5. दक्षिण अफ्रीका 439/2 बनाम वेस्टइंडीज 2015

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस ऐतिहासिक दिन के सबसे चमकते सितारे रहे। उन्होंने महज 84 गेंदों में 190 रन ठोक दिए। उनकी पारी में ताकत और टाइमिंग का अद्भुत मेल दिखा। सूर्यवंशी ने मैदान के हर कोने का इस्तेमाल किया और विपक्षी गेंदबाजी को पूरी तरह बिखेर दिया। यह पारी न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर भारी रही, बल्कि बिहार की मानसिक बढ़त की भी नींव बनी।

साकिबुल गनी का विस्फोटक फिनिश

मिडिल और डेथ ओवर्स में साकिबुल गनी ने ऐसा तूफान मचाया कि रिकॉर्ड किताबें कांप उठीं। उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में नाबाद 128 रन बनाए। उनकी पारी में क्लीन हिटिंग का प्रदर्शन देखते ही बनता था। छक्कों की झड़ी के बीच गनी ने रन रेट को नई ऊंचाई दी और 50 ओवर पूरे होने से पहले ही मुकाबले को एकतरफा बना दिया।

आयुष लोहारुका की सधी हुई आक्रामकता

तीसरे शतकवीर आयुष लोहारुका रहे, जिन्होंने 56 गेंदों में 116 रन की शानदार पारी खेली। लोहारुका ने शुरुआत में पारी को संभाला और फिर मौके देखकर तेजी पकड़ी। उनकी बल्लेबाजी ने टॉप और मिडिल ऑर्डर के बीच सेतु का काम किया, जिससे बिहार का स्कोर लगातार बढ़ता गया।