राजकोट : भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबले में विदर्भ के खिलाफ बड़ौदा के लिए खेलते हुए 93 गेंदों में 133 रन बनाए जिसमें उन्होंने लगभग आधे दर्जन छक्के जड़े, जिसमें एक ओवर में पांच छक्के शामिल थे।

पांड्या ने कुल 11 छक्के और 8 चौके लगाकर विदर्भ को बैकफुट पर धकेल दिया जिसने पहले हाफ में बड़ौदा को एक समय 71 रन पर 5 विकेट और फिर 136 रन पर 6 विकेट लेकर मैच पर कंट्रोल कर लिया था। हालांकि टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए पांड्या ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 119वें मैच में अपना पहला लिस्ट ए शतक बनाया जिससे बड़ौदा 50 ओवर में 293 रन पर 9 विकेट के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंच गया।

पांड्या ने 39वें ओवर में विदर्भ के स्पिनर पार्थ रेखड़े पर हमला बोला और कुल 34 रन बटोरे जिसमें 5 छक्के और एक चौका शामिल था। बाएं हाथ के स्पिनर की पहली 5 गेंदें बाउंड्री के पार चली गईं, जबकि आखिरी गेंद पर चौका लगा। पांड्या की पारी में सिर्फ 31 सिंगल थे, क्योंकि उन्होंने जवाबी हमला किया, अपने अधिकांश छक्के मिडविकेट क्षेत्र और लॉन्ग-ऑन के ऊपर मारे। कुछ छक्के लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से भी गए। पांड्या के दबदबे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बड़ौदा की पारी में अगले सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विष्णु सोलंकी थे, जिन्होंने 26 रन बनाए।