साओ पाउलो : ब्राजील और रियाल मैड्रिड के पूर्व स्टार फुटबॉलर रॉबर्टो कार्लोस को इस सप्ताह के शुरू में की गई हृदय शल्यक्रिया के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल विला नोवा स्टार ने शुक्रवार को यह घोषणा की लेकिन उसने इस बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी।

रॉबर्टो कार्लोस को सोमवार को हृदय में कुछ परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस 52 वर्षीय खिलाड़ी को उसी दिन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कराने की सलाह दी गई। यह प्रक्रिया न्यूनतम चीर-फाड़ वाली होती है। इसमें दिल की अवरुद्ध या संकुचित धमनियों को चौड़ा किया जाता है।

इस पूर्व डिफेंडर को चिकित्सा प्रोटोकॉल के कारण शुरू में गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था। रॉबर्टो कार्लोस एक जमाने में ब्राजील की टीम के अहम सदस्य थे। उन्होंने ब्राजील की तरफ से 125 मैच खेले। वह विश्व कप 1998 में उपविजेता और 2002 में चैंपियन रही ब्राजील की टीम के सदस्य थे। वह रियाल मैड्रिड की तरफ से 11 साल तक खेले।