स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पांचवें और अंतिम टी20 मुकाबले में दीप्ति ने ऐसा कारनामा किया, जो अब तक महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई नहीं कर सका था। इस मैच में भारत ने जहां 15 रन से जीत दर्ज कर 5-0 से सीरीज क्लीन स्वीप की, वहीं दीप्ति शर्मा ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया।

152वां विकेट और विश्व रिकॉर्ड

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के दौरान दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका की बल्लेबाज़ निलाक्षिका सिल्वा को आउट कर अपना 152वां टी20 इंटरनेशनल विकेट झटका। इसी के साथ वह महिला टी20I क्रिकेट की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के नाम था, जिनके खाते में 151 विकेट थे।

कैसे आया ऐतिहासिक विकेट

श्रीलंका की पारी के 14वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने अच्छी लेंथ पर क्रॉस-सीम गेंद डाली। निलाक्षिका सिल्वा गेंद को लेग साइड की ओर खेलने की कोशिश में चूक गई और गेंद सीधे उनके फ्रंट पैड पर जा लगी। अंपायर ने बिना किसी हिचक के उंगली उठा दी। सिल्वा ने डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स से टकराने वाली थी और इस तरह दीप्ति का ऐतिहासिक विकेट पक्का हो गया।

टॉप विकेट-टेकर की लिस्ट में टॉप पर दीप्ति

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ों की सूची में अब दीप्ति शर्मा सबसे ऊपर पहुंच गई हैं।

152 विकेट – दीप्ति शर्मा (भारत)

151 विकेट – मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया)

144 विकेट – निदा डार (पाकिस्तान)

144 विकेट – हेनरिएट इशिम्वे (रवांडा)

142 विकेट – सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)

भारत की जीत में भी अहम भूमिका

इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ-साथ दीप्ति शर्मा भारत की जीत में भी अहम कड़ी साबित हुई। उन्होंने अपने चार ओवर में किफायती गेंदबाज़ी करते हुए 28 रन देकर एक विकेट लिया। भारतीय गेंदबाज़ों ने सामूहिक प्रदर्शन किया, जिससे श्रीलंका की टीम 175 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 160/7 तक ही पहुंच सकी।

हरमनप्रीत की कप्तानी पारी से बना मजबूत स्कोर

इससे पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मुश्किल हालात में 43 गेंदों पर 68 रन की शानदार पारी खेली। भारत एक समय 77/5 के स्कोर पर संघर्ष कर रहा था, लेकिन हरमनप्रीत ने अमनजोत कौर (21) और अरुंधति रेड्डी (नाबाद 27) के साथ अहम साझेदारियां कर टीम को 175/7 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

संक्षिप्त स्कोर

भारत: 175/7 (20 ओवर) – हरमनप्रीत कौर 68, अमनजोत कौर 21, अरुंधति रेड्डी 27*

श्रीलंका: 160/7 (20 ओवर) – हसिनी परेरा 65, इमेशा दुलानी 50

भारत ने 15 रन से जीत दर्ज की और सीरीज़ 5-0 से अपने नाम की