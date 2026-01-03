स्पोर्ट्स डेस्क: साउथ अफ्रीका की टी20 लीग SA20 में पार्ल रॉयल्स और एमआई केप टाउन के बीच खेला गया मुकाबला जबरदस्त रोमांच से भरपूर रहा। बॉलैंड पार्क, पार्ल में खेले गए इस मैच में पार्ल रॉयल्स ने सिर्फ 1 रन से जीत दर्ज की। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एमआई केप टाउन को आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे, लेकिन जॉर्ज लिंडे केवल चौका ही लगा सके और टीम 180 रन तक ही पहुंच पाई।

मिलर–रिकेल्टन का वीडियो क्यों हुआ वायरल?

मैच के नतीजे से इतर, इस मुकाबले से डेविड मिलर और रियान रिकेल्टन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मिलर ने रिकेल्टन को पकड़कर मैदान पर गिरा दिया, जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए। हालांकि, हकीकत कुछ और ही थी।

मैदान पर आखिर हुआ क्या?

एमआई केप टाउन की पारी के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रियान रिकेल्टन स्ट्राइक पर थे। उन्होंने 30-यार्ड सर्कल में हल्के हाथों से शॉट खेला और एक रन लेने दौड़े। गेंद डेविड मिलर के पास गई, जिन्होंने फुर्ती दिखाते हुए नॉन-स्ट्राइकर एंड की ओर थ्रो किया। इसी दौरान दौड़ते वक्त रिकेल्टन के हाथ से बल्ला छूट गया, लेकिन वह बिना किसी परेशानी के क्रीज़ तक पहुंच गए।

क्रीज में पहुंचने के बाद रिकेल्टन दौड़ते-दौड़ते मिलर के पास चले गए। दोनों के बीच हल्की बातचीत हुई और मजाक-मस्ती के माहौल में मिलर ने रिकेल्टन को पकड़कर हल्के अंदाज में जमीन पर गिरा दिया। यह पूरा वाकया पूरी तरह फ्रेंडली और मजाकिया था—दोनों खिलाड़ी हंसते हुए नजर आए।

मैच का पूरा हाल

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पार्ल रॉयल्स ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 181 रन बनाए। टीम के लिए लुहान ड्रे प्रिटोरियस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 98 रन की पारी खेली। जवाब में एमआई केप टाउन ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन 20 ओवर में 8 विकेट पर 180 रन ही बना सकी और मैच 1 रन से हार गई।

डेविड मिलर और रियान रिकेल्टन का वायरल वीडियो भले ही पहली नजर में चौंकाने वाला लगे, लेकिन असल में यह क्रिकेट मैदान पर दिखने वाली खेल भावना और दोस्ताना मस्ती का बेहतरीन उदाहरण था। वहीं, मुकाबला SA20 के अब तक के सबसे रोमांचक मैचों में से एक साबित हुआ।