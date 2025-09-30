Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे ग्लैमरस टीमों में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) एक बार फिर सुर्ख़ियों में है। वजह है आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी का बड़ा दावा। मोदी का कहना है कि ब्रिटिश स्पिरिट्स की दिग्गज कंपनी डियाजियो पीएलसी आईपीएल 2026 से पहले ही आरसीबी को बेचने का फ़ैसला कर चुकी है। 

RCB की ब्रांड वैल्यू सबसे ऊपर

विराट कोहली की मौजूदगी और आईपीएल 2025 की पहली ट्रॉफी जीतने के बाद RCB की ब्रांड वैल्यू आसमान छू रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी वैल्यू लगभग 269 मिलियन डॉलर (करीब 2,386 करोड़ रुपए) आंकी गई है। यही वजह है कि ब्रांड वैल्यू के मामले में RCB चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) जैसी पांच-पांच बार की चैंपियंस को भी पीछे छोड़ चुकी है।

विजय परेड की त्रासदी ने बदली तस्वीर

जून 2025 में आरसीबी ने जैसे ही आईपीएल की पहली ट्रॉफी जीती, बेंगलुरु में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन विजय जुलूस के दौरान भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद डियाजियो को लेकर अफ़वाहें फैलने लगीं कि कंपनी टीम को करीब 2 अरब डॉलर (17,753 करोड़ रुपए) में बेचना चाहती है। उस समय डियाजियो ने इन खबरों को खारिज किया था।

ललित मोदी का सनसनीखेज दावा

अब ललित मोदी ने इस मुद्दे पर नया बम फोड़ा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (Twitter) पर लिखा, “पहले इनकार किया गया था, लेकिन अब मालिकों ने तय कर लिया है कि RCB को बेचना है। मुझे पूरा भरोसा है कि कोई बड़ा ग्लोबल फंड या सॉवरेन फंड इसे खरीदना चाहेगा। यह IPL की सबसे बड़ी डील होगी।' मोदी का मानना है कि यह डील आईपीएल फ्रैंचाइज़ियों की न्यूनतम कीमत का नया पैमाना तय करेगी और भविष्य में लीग की वैल्यू को और भी ज्यादा ऊँचाई पर ले जाएगी।

कौन खरीदेगा RCB?

क्रिकेट जगत में अब यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर RCB का नया मालिक कौन होगा? मोदी का इशारा साफ है कि कोई बड़ी ग्लोबल कंपनी या विदेशी निवेशक इसमें दिलचस्पी ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह न केवल IPL बल्कि भारतीय खेल इतिहास की सबसे बड़ी डील साबित हो सकती है।

IPL में नया बेंचमार्क तय करेगा सौदा

ललित मोदी ने कहा कि RCB की बिक्री से बाकी सभी टीमों की वैल्यू भी ऊपर जाएगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह डील आईपीएल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा और ग्लोबल स्तर पर लीग की स्थिति को और मजबूत करेगा। 