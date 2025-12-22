नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट को एक अनुभवी ऑलराउंडर ने अलविदा कह दिया है। कर्नाटक के सीनियर खिलाड़ी कृष्णप्पा गौतम ने सभी प्रारूपों से संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी। 37 वर्षीय गौतम ने यह ऐलान 21 दिसंबर को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के मीडिया लाउंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया।

अंतरराष्ट्रीय करियर: सिर्फ एक मैच, यादगार विकेट

कृष्णप्पा गौतम का अंतरराष्ट्रीय करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन वह हमेशा चर्चा में रहे। उन्हें भारत के लिए 23 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ अपना इकलौता वनडे खेलने का मौका मिला था। इस मुकाबले में उन्होंने मिनोद भानुका का विकेट लिया, जो उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का एकमात्र विकेट रहा।

IPL में बनाया खास रिकॉर्ड

गौतम ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खुद को एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया। 2021 आईपीएल ऑक्शन में जब चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 9.25 करोड़ रुपये में खरीदा, तो वह उस समय सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बन गए थे। बाद में यह रिकॉर्ड आवेश खान और फिर 2026 मिनी ऑक्शन में कार्तिक शर्मा व प्रशांत वीर ने तोड़ा।

पांच फ्रेंचाइज़ियों के लिए खेले IPL

अपने आईपीएल करियर में कृष्णप्पा गौतम ने कुल पांच टीमों का प्रतिनिधित्व किया — मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स। उनका आखिरी आईपीएल मुकाबला मई 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ था।

IPL आंकड़े: निचले क्रम के खतरनाक बल्लेबाज

आईपीएल में गौतम ने कुल 36 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 247 रन बनाए (स्ट्राइक रेट: 166.90), 21 विकेट झटके (इकोनॉमी: 8.24)। निचले क्रम में उनकी तेज़ बल्लेबाज़ी कई बार टीम के लिए मैच बदलने वाली साबित हुई।

घरेलू क्रिकेट में रहा शानदार प्रदर्शन

घरेलू क्रिकेट में कृष्णप्पा गौतम का रिकॉर्ड काफ़ी प्रभावशाली रहा:

फर्स्ट क्लास क्रिकेट: 32 मैच, 737 रन, 116 विकेट

लिस्ट-ए क्रिकेट: 32 मैच, 400 रन, 51 विकेट

घरेलू T20 क्रिकेट: 49 मैच, 454 रन, 32 विकेट

2019 KPL में ऐतिहासिक ऑलराउंड प्रदर्शन

कृष्णप्पा गौतम का सबसे यादगार प्रदर्शन 2019 कर्नाटक प्रीमियर लीग (KPL) में देखने को मिला, जब उन्होंने बेल्लारी टस्कर्स के लिए खेलते हुए: सिर्फ 56 गेंदों में 134 रन ठोके, 39 गेंदों में शतक पूरा किया, गेंदबाज़ी में 15 रन देकर 8 विकेट झटके। यह प्रदर्शन आज भी घरेलू टी20 क्रिकेट के सबसे ऐतिहासिक ऑलराउंड शो में गिना जाता है।

कई मौके मिले, लेकिन अंतरराष्ट्रीय करियर सीमित रहा

गौतम ने भारत ए टीम के लिए कई मैच खेले और वह टेस्ट व टी20 टीम में चयन के क़रीब भी पहुंचे, लेकिन अंततः उनका अंतरराष्ट्रीय सफर एक वनडे मैच तक ही सीमित रह गया। कृष्णप्पा गौतम का संन्यास भारतीय घरेलू क्रिकेट के एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के युग के अंत का संकेत है।