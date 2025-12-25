नई दिल्ली : युवा लेफ्ट-आर्म ऑलराउंडर मंगेश यादव ने कहा कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) द्वारा 5.2 करोड़ रुपए में चुने जाने के बाद वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन में खेलेंगे। 23 साल के इस खिलाड़ी ने बताया कि उन्हें नीलामी के दिन सिर्फ एक बोली की उम्मीद थी, लेकिन जब चार फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई और फिर RCB ने उन्हें खरीदा, तो वह हैरान रह गए।

मंगेश अपनी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अपने करियर की शुरुआत में उनकी ताकत दाएं हाथ के बल्लेबाजों से दूर जाने वाली गेंदें थीं। समय के साथ उन्होंने गेंद को अंदर लाने की क्षमता विकसित की और अपनी गेंदबाजी में प्रभावी धीमी गेंदें भी शामिल कीं। RCB में वह यश दयाल की जगह ले सकते हैं। टीम के स्काउट्स का मानना ​​है कि उनमें सीधे प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने का हुनर ​​है।

मंगेश यादव ने कहा, 'मुझे पहले से कहीं ज़्यादा कॉल आए हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे आगे निपटना होगा।' मध्य प्रदेश के इस क्रिकेटर ने कहा कि वह अपने राज्य के सीनियर खिलाड़ियों से मिले सपोर्ट और सलाह के लिए आभारी हैं। उन्होंने कहा कि अपने पिता से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना उनके लिए एक बड़ी निजी उपलब्धि है और उन्होंने माना कि वह अभी भी IPL बोली की रकम को समझने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता था कि यह सब कैसा लगता है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे अपने राज्य के बहुत से लोग हैं, जैसे रजत (पाटीदार) भैया, वेंकी (अय्यर) भैया और आनंद राजन (मध्य प्रदेश के पूर्व तेज गेंदबाज) सर, जो मुझे गाइड करते हैं। अपने पिता से पैसे न मांगना एक उपलब्धि जैसा लगा। आज भी मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी बोली मिलने की भावना को कैसे समझूं। मैं अपने माता-पिता को आराम देना चाहता हूं। इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और बहकना नहीं है।'

IPL में सफलता के उत्साह के बावजूद मंगेश ने कहा कि वह जमीन से जुड़े हुए हैं और घरेलू क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता विजय हजारे ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना है। मंगेश ने कहा, 'मैंने सोचा है कि RCB की जर्सी पहनकर और अपने रन-अप के टॉप पर खड़े होकर कैसा लगेगा। लेकिन मैंने MP के लिए विकेट लेने और मैच जीतने के बारे में भी सोचा है। यही मेरा मुख्य लक्ष्य है।'