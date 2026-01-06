स्पोर्ट्स डेस्क: राजस्थान रॉयल्स द्वारा IPL 2026 ऑक्शन में ₹30 लाख में खरीदे गए युवा बल्लेबाज अमन राव पेराला ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें एक झटके में सुर्खियों में ला दिया। 21 वर्षीय इस बल्लेबाज ने बंगाल के खिलाफ नाबाद 200 रन ठोकते हुए घरेलू क्रिकेट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की।

शमी, मुकेश और आकाश दीप पर भारी पड़े अमन राव

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बंगाल ने पहले गेंदबाज़ी चुनी, लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ गया। अमन राव ने मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार और आकाश दीप जैसे अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले गेंदबाज़ों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाज़ी की। उन्होंने 154 गेंदों पर नाबाद 200 रन बनाए, जिसमें 13 छक्के और 12 चौके शामिल रहे। उनकी इस पारी की बदौलत हैदराबाद ने 5 विकेट पर 352 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

पारी नहीं, एक पूरा बयान

अमन की पारी सिर्फ बड़े स्कोर तक सीमित नहीं रही। शुरुआती ओवरों में संभलकर खेलना, मिडिल ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करना और अंतिम ओवरों में आक्रामक तेवर उनकी बल्लेबाज़ी में पूरा संतुलन दिखा। यह उनका महज तीसरा लिस्ट-ए मुकाबला था, लेकिन आत्मविश्वास किसी सीनियर खिलाड़ी जैसा नजर आया।

साझेदारियों ने बढ़ाई हैदराबाद की रफ्तार

अमन राव ने राहुल सिंह और तिलक वर्मा के साथ अहम साझेदारियां निभाईं, जिससे टीम की रन गति कभी धीमी नहीं पड़ी। दबाव में भी स्ट्रोक चयन और टाइमिंग उनकी सबसे बड़ी ताकत दिखी।

IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए खुशखबरी

राजस्थान रॉयल्स युवा भारतीय खिलाड़ियों को मौके देने के लिए जानी जाती है। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल जैसे नाम इसकी मिसाल हैं। ₹30 लाख में खरीदे गए अमन राव को अब सिर्फ “भविष्य का खिलाड़ी” नहीं, बल्कि IPL के लिए लगभग तैयार बल्लेबाज़ माना जा रहा है। उनकी यह पारी IPL 2026 में उन्हें जल्दी मौका दिला सकती है।

पूर्व भारतीय विकेटकीपर श्रीवत्स गोस्वामी ने भी सोशल मीडिया पर अमन की तारीफ करते हुए उन्हें “डोमेस्टिक क्रिकेट का खतरनाक बल्लेबाज़” बताया।