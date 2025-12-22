नई दिल्ली: IPL 2026 में बेहतर प्रदर्शन की तैयारी में जुटी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने सीजन से काफी पहले ही कमर कस ली है। फ्रेंचाइज़ी अपने कुछ घरेलू तेज गेंदबाज़ों को दक्षिण अफ्रीका भेजने की योजना बना रही है, जहां वे SA20 लीग के दौरान डरबन सुपर जायंट्स के साथ ट्रेनिंग करेंगे।

SA20 के दौरान होगा विशेष ट्रेनिंग कैंप

SA20 लीग की शुरुआत 26 दिसंबर से हो रही है और यह टूर्नामेंट करीब एक महीने तक चलेगा। इसी दौरान LSG के गेंदबाज डरबन में रहकर अभ्यास करेंगे। आवेश खान और मोहसिन खान इस शॉर्टलिस्ट में सबसे आगे हैं, जबकि युवा तेज गेंदबाज नमन तिवारी को भी इस ग्रुप में शामिल किया जा सकता है। ये खिलाड़ी अगले सप्ताह कभी भी डरबन के लिए रवाना हो सकते हैं।

BCCI से ली गई अनुमति, प्रोटोकॉल का रखा गया ध्यान

फ्रेंचाइज़ी ने इस दौरे को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से पहले ही अनुमति ले ली है, ताकि किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन न हो। चयनित खिलाड़ी फिलहाल न तो BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं और न ही किसी राज्य टीम की मौजूदा गतिविधियों का हिस्सा हैं।

LSG और डरबन सुपर जायंट्स का साझा सपोर्ट स्टाफ

डरबन सुपर जायंट्स के सपोर्ट स्टाफ में लांस क्लूजनर, टॉम मूडी, भरत अरुण और कार्ल क्रो शामिल हैं। इनमें से टॉम मूडी, भरत अरुण और कार्ल क्रो LSG के कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा हैं, जिससे दोनों टीमों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा।

चोट से उबर रहे गेंदबाज़ों पर खास फोकस

इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य उन खिलाड़ियों को दोबारा मैच फिटनेस में लाना है, जो लंबे समय से चोट के कारण क्रिकेट से दूर हैं। मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज़ आवेश खान ने पिछले आईपीएल के बाद कोई मुकाबला नहीं खेला है, जबकि उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज़ मोहसिन खान पिछले सीजन में भी मैदान से बाहर रहे थे। दोनों फिलहाल रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया में हैं और धीरे-धीरे गेंदबाज़ी की ओर लौट रहे हैं।

नमन तिवारी को मिल सकता है विदेशी ट्रेनिंग का मौका

LSG ने हाल ही में अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्शन में 20 वर्षीय बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ नमन तिवारी को 1 करोड़ रुपये में खरीदा था। उत्तर प्रदेश का यह युवा खिलाड़ी एक उभरती हुई प्रतिभा माना जा रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए यूपी टीम का हिस्सा न होने के कारण उन्हें भी डरबन भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है।

मिनी ऑक्शन में LSG ने किए बड़े निवेश

LSG ने मिनी ऑक्शन में 22.95 करोड़ रुपये के पर्स के साथ हिस्सा लिया था। फ्रेंचाइज़ी ने टीम को मज़बूती देने के लिए जोश इंग्लिस (8.6 करोड़), मुकुल चौधरी (2.6 करोड़), अक्षत रघुवंशी (2.2 करोड़), एनरिक नॉर्खिये (2 करोड़) और वानिंदु हसरंगा (2 करोड़ रुपये) को अपने साथ जोड़ा।

पिछला सीजन रहा निराशाजनक, इस बार बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य

गौरतलब है कि लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 में सातवें स्थान पर रही थी। ऐसे में फ्रेंचाइज़ी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और खिलाड़ियों को समय से पहले तैयार करने की रणनीति पर काम कर रही है।