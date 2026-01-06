स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की सीमित ओवरों में खराब फॉर्म का सिलसिला जारी है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में गोवा के खिलाफ पंजाब की ओर से खेलते हुए गिल रनचेज में खास प्रभाव नहीं छोड़ सके और सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। जयपुर में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब को 212 रन का लक्ष्य मिला था।

गोवा के अनुभवी गेंदबाज ने किया गिल का शिकार

पंजाब की पारी के दौरान शुभमन गिल ने शुरुआत में अर्जुन तेंदुलकर और वासुकी कौशिक के खिलाफ एक-एक चौका जरूर लगाया, लेकिन पांचवें ओवर की पहली गेंद पर वासुकी कौशिक ने उन्हें चलता कर दिया। गिल 12 गेंदों में 11 रन बनाकर सुयश प्रभुदेसाई को कैच दे बैठे। यह वही मुकाबला था, जो T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम से बाहर होने के बाद गिल का पहला प्रतिस्पर्धी मैच था।

10 महीने से जारी है सफेद गेंद क्रिकेट में अर्धशतक का सूखा

शुभमन गिल का सफेद गेंद क्रिकेट में खराब दौर चिंता बढ़ा रहा है। उन्हें आखिरी बार 10 महीने पहले अर्धशतक बनाते देखा गया था। इसके बाद से उन्होंने 7 वनडे, 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय और अब विजय हजारे ट्रॉफी का एक मुकाबला खेला है, लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं आई।

हालांकि इसके उलट, टेस्ट क्रिकेट में गिल का प्रदर्शन शानदार रहा। 2025 में खेले गए टेस्ट मैचों में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे, भले ही चोट के कारण वह गुवाहाटी टेस्ट और ईडन गार्डन्स में रनचेज का हिस्सा नहीं बन सके।

कोहरे के कारण प्रभावित हुआ मुकाबला

जयपुर में घने कोहरे के चलते पंजाब बनाम गोवा मैच देर से शुरू हुआ और इसे 40 ओवर प्रति पारी तक सीमित कर दिया गया। पंजाब के कप्तान प्रभसिमरन सिंह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी। गोवा की शुरुआत खराब रही और टीम ने 67 रन पर तीन विकेट गंवा दिए। इसके बाद सुयश प्रभुदेसाई (43 गेंदों में 66) और ललित यादव (59 गेंदों में 54) ने पारी संभाली।

लेकिन पंजाब के स्पिनर मयंक मार्कंडे ने चार विकेट लेकर गोवा को फिर संकट में डाल दिया। अंत में गोवा की टीम 33.3 ओवर में 211 रन पर ऑलआउट हो गई।

आगे क्या करेंगे शुभमन गिल?

पंजाब का आखिरी लीग मुकाबला 8 जनवरी को जयपुर में मुंबई के खिलाफ है। यह साफ नहीं है कि गिल इस मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं। गौर है कि गर्दन की चोट के कारण गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे। अब वह 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले हैं।