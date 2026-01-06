स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा तलाक के महीनों बाद आने वाले रियलिटी शो ‘द 50’ में एक साथ नजर आने वाले हैं। शो के मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चहल और धनश्री दोनों ही संभावित लाइन-अप का हिस्सा हैं। 2020 में शादी करने वाले चहल और धनश्री अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के पल ऑनलाइन शेयर करते थे। हालांकि, पिछले साल उनके अलग होने की खबर ने कई लोगों को चौंका दिया था, और तब से दोनों ने अपने ब्रेकअप के कारणों के बारे में ज्यादातर चुप्पी साधे रखी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘द 50’ रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा से संपर्क किया जा सकता है। अगर वे एक ही शो में एक साथ नजर आते हैं, तो यह तलाक के बाद पहली बार होगा जब वे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिखेंगे। चहल पहले कभी किसी रियलिटी शो में नहीं आए हैं, लेकिन धनश्री ‘राइज एंड फॉल’ में नजर आ चुकी हैं, जहां उन्होंने युजी के साथ अपने ब्रेकअप के बारे में कुछ चौंकाने वाले दावे किए थे, जिसमें शादी के पहले दो महीनों में उन पर धोखा देने का आरोप भी शामिल था।

इनके अलावा कई अन्य सेलिब्रिटीज के भी बातचीत में होने या पहले ही फाइनल होने की बात कही जा रही है। इनमें ओरी, एमीवे बंटाई, निक्की तंबोली, श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे, शिव ठाकरे, कुशा कपिला, श्रीसंत, उर्फी जावेद, तान्या मित्तल और फैसल शेख शामिल हैं। शो ‘द 50’ को भारत के सबसे बड़े रियलिटी फॉर्मेट में से एक के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें खेल, फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट सहित अलग-अलग क्षेत्रों के पचास तक कंटेस्टेंट शामिल होंगे।

गौर हो कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा 2025 में एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। दोनों ने दिसंबर 2020 में शादी के बाद आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया। यह कपल आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी देने से पहले लगभग 18 महीनों से अलग रह रहा था और बांद्रा फैमिली कोर्ट ने लगभग ₹4.75 करोड़ के गुजारा भत्ता सेटलमेंट के साथ तलाक दे दिया। मीडिया इंटरव्यू में चहल ने तलाक के समय सामने आए धोखे के आरोपों से साफ इनकार किया और जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी बेवफाई नहीं की और उस समय को अपने लिए भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल बताया।