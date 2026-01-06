स्पोर्ट्स डेस्क : केरल के विस्फोटक बल्लेबाज विष्णु विनोद ने 6 जनवरी को 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी सीजन के एलीट ग्रुप A मैच में पुडुचेरी के खिलाफ तूफानी पारी खेली। विष्णु आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं। अहमदाबाद के मशहूर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए विनोद ने 13 चौके और 14 छक्के लगाकर सिर्फ 84 गेंदों में 162* रन बनाए। उनकी इस पारी की मदद से केरल ने पुडुचेरी के 247 रनों के लक्ष्य को 8 विकेट और 21 ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया, जिससे रोहन कुन्नुमल की अगुवाई वाली टीम ग्रुप A पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई।

विष्णु विनोद ने अपना आठवां लिस्ट A शतक जड़ा और अहमदाबाद में पुडुचेरी के खिलाफ सिर्फ 84 गेंदों में नाबाद 162 रनों की पारी खेलकर अपने 50 ओवर के करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेली। नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए 32 वर्षीय विनोद पारी के पांचवें ओवर में क्रीज पर आए जब केरल के दोनों सलामी बल्लेबाज जिसमें संजू सैमसन भी शामिल थे, आउट हो गए थे।

विष्णु विनोद ने नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने वाले और अर्धशतक लगाने वाले बाबा अपराजित (69 गेंदों में 63*) के साथ मिलकर 222 रनों की अटूट साझेदारी की और केरल को 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 29 ओवर में जीत दिलाई। जैसा कि उम्मीद थी, इस आक्रामक दाएं हाथ के बल्लेबाज को रन चेज में शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार भी मिला।

विष्णु विनोद को पिछले साल IPL 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी ने खरीदा था। पूरे सीजन में एक भी मैच न खेलने के बावजूद इस शानदार मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज को कुछ महीने पहले आगामी IPL 2026 के लिए फ्रेंचाइजी ने रिटेन कर लिया था। 50 ओवर के विजय हजारे मैच में शानदार प्रदर्शन करके विष्णु विनोद ने निश्चित रूप से इस सीजन में पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी के लिए IPL में डेब्यू करने का एक मजबूत दावा पेश किया है। वह पहले RCB (2017 में) और मुंबई इंडियंस (2023 में) के लिए कुछ IPL मैच खेल चुके हैं।