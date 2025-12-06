स्पोर्ट्स डेस्क: गूगल की Year in Search 2025 रिपोर्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पंजाब किंग्स (PBKS) ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली IPL टीम का खिताब अपने नाम कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि PBKS ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) जैसी दिग्गज टीमों को भी पछाड़ दिया।

वैश्विक स्तर पर भी मिला टॉप रैंक

IPL टीमों में नंबर 1 रहने के अलावा पंजाब किंग्स ने दुनिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली स्पोर्ट्स टीमों की टॉप-5 लिस्ट में चौथा स्थान पाया है। यह लिस्ट पूरी दुनिया की दिग्गज खेल टीमों को शामिल करती है, जिसमें PBKS ने कई इंटरनेशनल टीमों को भी पीछे छोड़ा।

टॉप 5 सबसे ज्यादा सर्च की गई स्पोर्ट्स टीम (2025):

1. पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG)

2. एस.एल. बेनफिका

3. टोरंटो ब्लू जेज़

4. पंजाब किंग्स

5. दिल्ली कैपिटल्स

IPL 2025 का रोमांच—फाइनल तक पहुंची PBKS

पंजाब किंग्स की इस लोकप्रियता में IPL 2025 का रोमांचक सफर बड़ा कारण रहा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2014 के बाद पहली बार फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि टीम खिताब जीतने से चूक गई और फाइनल में RCB से हार गई, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में PBKS के खेल ने विशाल फैन इंटरेस्ट बनाया।

बड़ी खरीद और बड़े फैसले बने चर्चा का कारण

प्री-सीजन में पंजाब किंग्स ने कई बड़े कदम उठाए जो सोशल मीडिया और फैंस के बीच लगातार चर्चा का विषय बने—मेगा ऑक्शन में श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में खरीदना—IPL इतिहास की बड़ी डील्स में से एक, हेड कोच के रूप में रिकी पोंटिंग की एंट्री, स्पिनर युजवेंद्र चहल जैसे अहम खिलाड़ियों का टीम से जुड़ना, इन सभी कारणों ने PBKS की ग्लोबल पॉपुलैरिटी को नई ऊंचाई दी।

फैंस से जुड़ाव ने दिलाया बड़ी कामयाबी

फ्रेंचाइज़ी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, सौरभ अरोड़ा, ने इस उपलब्धि को टीम की ब्रांड स्ट्रेटेजी का नतीजा बताया। उनके अनुसार, पंजाब किंग्स ने सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी ऐसा कंटेंट और कल्चर बनाया जिससे दुनिया भर के फैंस भावनात्मक रूप से जुड़ सके। उन्होंने कहा, 'यह हमारे लिए गर्व का पल है। लोग सिर्फ हमें देखते नहीं, बल्कि हमसे जुड़ते हैं, जिज्ञासा रखते हैं और टीम से भावनाएं जोड़ते हैं। हम आगे भी ऐसी कहानियां और पल बनाने की कोशिश जारी रखेंगे।'