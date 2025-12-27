मेलबर्न: बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में बड़ा उलटफेर किया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में अपनी चार मैचों की हार का सिलसिला तोड़ा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा WTC चक्र में अजेय रिकॉर्ड पर भी विराम लगा दिया।

अपडेट हुई WTC पॉइंट्स टेबल

बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद अपडेट हुई WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया अब भी शीर्ष पर बना हुआ है, लेकिन उसकी परफेक्ट जीत की लय टूट गई है। ऑस्ट्रेलिया 7 मैचों में 6 जीत के साथ 85.71 PCT के साथ पहले स्थान पर है। न्यूजीलैंड 77.78 PCT के साथ दूसरे और दक्षिण अफ्रीका 75.00 PCT के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत 9 मैचों में 48.15 PCT के साथ छठे स्थान पर मौजूद है, जबकि इंग्लैंड 4 विकेट की जीत के बावजूद 35.19 PCT के साथ सातवें स्थान पर ही बना हुआ है।

गेंदबाजों का रहा दबदबा

बॉक्सिंग डे टेस्ट पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा। दो दिनों में कुल 36 विकेट गिरे और कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा सका। दोनों ही टीमें 200 रन का आंकड़ा पार करने में नाकाम रहीं। मेलबर्न की तेज और उछाल भरी पिच पर जोश टंग, ब्रायडन कार्स, माइकल नेसर और स्कॉट बोलैंड ने शानदार गेंदबाजी की।

ऑस्ट्रेलिया की पहली हार

इस हार से पहले ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा WTC साइकिल में खेले गए सभी छह मुकाबले जीते थे। अब सात मैचों में उनकी यह पहली हार है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया 85.71 प्रतिशत अंकों (PCT) के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है।

इंग्लैंड को जीत का फायदा

इंग्लैंड ने इस मुकाबले से WTC में अपनी तीसरी जीत दर्ज की। हालांकि, अंक तालिका में उनकी स्थिति नहीं बदली और वे 35.19 PCT के साथ सातवें स्थान पर ही बने हुए हैं। फिर भी यह जीत टीम के आत्मविश्वास के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।

मैच का पूरा हाल

पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया 152 रन पर सिमट गया। जवाब में इंग्लैंड भी केवल 110 रन ही बना सका। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 132 रन जोड़े और इंग्लैंड को 175 रन का लक्ष्य मिला। इंग्लैंड ने यह लक्ष्य दूसरे दिन ही हासिल कर लिया। जैक क्रॉली (37), बेन डकेट (34) और जैकब बेथेल (40) की पारियों ने जीत में अहम भूमिका निभाई।

एशेज सीरीज का हाल

इस जीत के बावजूद एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-1 से आगे है। अब दोनों टीमों की नजरें सीरीज के आखिरी टेस्ट पर होंगी, जो 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।