Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली एक बार फिर दिल्ली की जर्सी में नजर आ सकते हैं। आगामी न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले कोहली दिल्ली के लिए एक और मुकाबला खेलने की तैयारी में हैं। यह मैच उनकी फिटनेस और फॉर्म को बनाए रखने के लिहाज से अहम माना जा रहा है, जिसमें फैंस को एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में विराट का जलवा देखने को मिल सकता है।

मैच का विवरण और संभावना

पूर्व भारतीय कप्तान संभवतः 6 जनवरी को रेलवे टीम के खिलाफ खेलेंगे। इस मैच में उनकी उपलब्धता टीम के लिए एक बड़ा सहारा होगी। कोहली की जर्सी और किट अभी भी दिल्ली टीम के पास हैं, जो इस बात का संकेत है कि वे कम से कम एक और मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं।

घरेलू क्रिकेट में वापसी का सकारात्मक असर

कोहली की घरेलू क्रिकेट में वापसी ने दिल्ली टीम के युवा खिलाड़ियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। उनके अनुभव और नेतृत्व ने खिलाड़ियों को दबाव में आत्मविश्वास से खेलने में मदद की है। उनके मैदान पर होने से टीम की रणनीति और प्रदर्शन दोनों में सुधार देखा गया है।

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले तैयारी

कोहली की यह घरेलू मुकाबले में वापसी उनकी अंतरराष्ट्रीय तैयारी का हिस्सा है। आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में उनका शामिल होना टीम के लिए महत्वपूर्ण होगा। टीम मैनेजमेंट उम्मीद कर रहा है कि कोहली अपने घरेलू फॉर्म को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भी बनाए रखेंगे और टीम की जीत में अहम योगदान देंगे।

दिल्ली के लिए बड़ा फायदा

कोहली की उपलब्धता दिल्ली के लिए खेल और मानसिक दोनों स्तर पर बढ़ावा रही है। टीम ने उनके नेतृत्व में अब तक दोनों मैचों में जीत दर्ज की है। उनकी उपस्थिति युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है और टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाया है।