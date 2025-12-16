स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में हो रही है, जहां सभी 10 फ्रेंचाइजियां अपनी कमजोर कड़ियों को मजबूत करने के इरादे से उतरेंगी। इस बार कुल 77 स्लॉट खाली हैं और टीमों के पास मिलाकर 237.55 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए मौजूद हैं। मिनी ऑक्शन होने के बावजूद बड़ी बोलियों की पूरी संभावना है।

KKR के पास सबसे बड़ा पर्स, CSK भी मजबूत स्थिति में

कोलकाता नाइट राइडर्स इस नीलामी में सबसे ताकतवर नजर आ रही है। केकेआर के पास 64.30 करोड़ रुपये का पर्स है और उसे 13 खिलाड़ियों को खरीदना है। वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के पास 43.40 करोड़ रुपये हैं और नौ स्लॉट खाली हैं। दोनों टीमें ऑलराउंडर विकल्पों को लेकर आक्रामक रुख अपना सकती हैं।

कैमरन ग्रीन पर लगेगी बड़ी बोली

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन नीलामी के सबसे बड़े आकर्षण माने जा रहे हैं। आईपीएल में उन्होंने 29 मैचों में 704 रन बनाने के साथ 16 विकेट झटके हैं। तेज गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी की क्षमता के चलते ग्रीन पर सीएसके और केकेआर के बीच सीधी भिड़ंत देखने को मिल सकती है।

वेंकटेश अय्यर पर भी फ्रेंचाइजियों की नजर

भारतीय खिलाड़ियों में वेंकटेश अय्यर को लेकर भी खासा उत्साह है। भले ही पिछला सीजन उनके लिए उम्मीद के मुताबिक न रहा हो, लेकिन उनकी ऑलराउंड काबिलियत कई टीमों को आकर्षित कर रही है। खबरों के मुताबिक नीलामी में उनके लिए कई फ्रेंचाइजियां हाथ खोल सकती हैं।

मुंबई इंडियंस की सीमित भूमिका

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस इस नीलामी में सीमित बजट के साथ उतर रही है। MI के पास केवल 2.75 करोड़ रुपये का पर्स बचा है, जिससे वह ज्यादातर अनकैप्ड खिलाड़ियों या बेस प्राइस पर ही दांव लगा सकती है।

मिनी ऑक्शन में भी बनते हैं रिकॉर्ड

IPL की मिनी नीलामी अक्सर बड़े उलटफेर और रिकॉर्ड बोलियों के लिए जानी जाती है। सीमित स्लॉट और खास जरूरतों के चलते टीमें पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं। ऐसे में IPL 2026 ऑक्शन में भी रोमांच, रणनीति और पैसों की जंग चरम पर रहने वाली है।